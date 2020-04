Krzysztof Simon: to są prymitywne restrykcje i popis niepotrzebnej siły

Nie wiem dlaczego dawano mandaty facetom, którzy pojechali myć samochody na myjni. To są prymitywne restrykcje, typu ganiać za ludźmi w lesie. To nie ma sensu. To są popisy niepotrzebnej siły - mówi prof. Krzysztof Simon. Jednocześnie apeluje o pozostanie w domu w czasie świąt. Dla dobra siebie i swoich bliskich.

- Absolutnie nie rozumiem prześladowania ludzi i dawania mandatów za to, że biegają czy jeżdżą na rowerach. Niech założą maski i się ruszają. To właśnie tężyzna fizyczna przeciwdziała szerzeniu się tego rodzaju zakażeń, a nie siedzenie w domu, kłótnie i picie wódki - ocenił w czwartek (9 kwietnia) na antenie TVN24 prof. Krzysztof Simon, szef oddziału zakaźnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu.

O to, co mają zrobić biegacze, rowerzyści, rolkarze w sytuacji gdy "jeden z najważniejszych policjantów" powiedział, że za tego rodzaju aktywności będą wręczane mandaty, pytała na antenie TVN24 Monika Olejnik. - Przecież jak będziemy ćwiczyć, to chyba nas to uodporni, a nie odwrotnie - mówiła, zwracając się do prof. Simona.

- Nie wiem dlaczego dawano mandaty facetom, którzy pojechali myć samochody na myjni. To są prymitywne restrykcje, typu ganiać za ludźmi w lesie. jak tam ma się zakazić, kto to w lesie przeniesie? To nie ma sensu. To są popisy niepotrzebnej siły - mówił też dla serwisu wp.pl.

Pytanie padło także w kontekście nowego obostrzenia ogłoszonego w czwartek przez rząd - obowiązku zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej poprzez założenie maseczki, ale także chusty lub szalika. Nowa regulacja ma wejść w życie 16 kwietnia.

Jak stwierdził, póki co przybywa osób, które siedzą w domach i spożywają nadmierne ilości alkoholu.

- Mamy pełno takich przywożonych na izbę przyjęć, niby zakażonych koronowirusem, a tak naprawdę z alkoholowym zapaleniem wątroby. To będzie katastrofa - wskazywał.

Przypomniał, że od kilku tygodni "absolutnie postuluje" noszenie w przestrzeni publicznej masek, i dezynfekcję dłoni "przed każdym sklepem".

- Nie wiem, dlaczego zostaje to wprowadzone po świętach, a nie teraz. Spłyciliśmy to ewidentnie - ocenił.

Odniósł się także do bezpieczeństwa robienia zakupów i - szerzej - kondycji w kontekście dostępności handlu całej gospodarki.