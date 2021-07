Lody „homemade” mogą stanowić zdrowszą alternatywę dla innych dostępnych w komercyjnej sprzedaży przekąsek. Większość obecnych na półkach sklepowych produktów przetworzonych zawiera cukier.

Lody to obok soczystych owoców i dojrzałych warzyw - jeden z głównych żywieniowych synonimów lata. Różnorodność zarówno sezonowych jak i lokalnych produktów roślinnych, które możemy wykorzystać do zdrowych letnich deserów, pozwala o tej porze roku cieszyć się pełnią smaku, zapachu, koloru ale także, co jest istotne z dietetycznego punktu widzenia - ich wysoką wartością odżywczą - pisze dietetyk Beata Jabłonowska-Lietz w publikacji Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej.

Jakie zalety mają domowe lody?

Domowe lody mogą zwiększać spożycie deficytowych w diecie produktów (owoców, warzyw, pełnych ziaren, orzechów i nasion, produktów mlecznych, etc.). Podczas przygotowywania lodów na bazie wyżej wymienionych składników, zachowujesz większość witamin i związków mineralnych, ale też nawadniasz organizm.

Lody „homemade” mogą stanowić zdrowszą alternatywę dla innych dostępnych w komercyjnej sprzedaży przekąsek. Większość obecnych na półkach sklepowych produktów przetworzonych, zawiera cukier lub zamiennik cukru, jako jeden z głównych składników. Przekonaj się sam sprawdzając skład na etykiecie.

Wysokowitaminowe mrożone desery są dobrym rozwiązaniem zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, gdy pojawi się apetyt na słodycze. W to miejsce pozbądź się z domu niezdrowych przekąsek, szafki ze słodyczami, etc.

Jak pokazują badania, zbyt duże lub powtarzalne restrykcje żywieniowe towarzyszące spożywaniu posiłków (tu słodyczy) mogą przynieść odwrotny do zamierzonego efekt. Proponując dziecku lody o znanej recepturze unikasz takiej sytuacji.

Spożywając popularne w sprzedaży komercyjnej lody, najczęściej z udziałem dużej ilości cukru, tłuszczu, czekolady czy sztucznych dodatków do żywności, nie sprzyjasz kształtowaniu w swojej rodzinie prawidłowych nawyków żywieniowych. Cechują się one zbyt wysoką, jak na przekąskę kalorycznością, przy jednoczesnej niskiej wartości odżywczej.

Poprzez jedzenie odżywczych, samodzielnie skomponowanych, przez co oryginalnych w wyglądzie i smaku lodów, przyczyniasz się do świadomego jedzenia (ang. mindful eating), charakteryzującego się m.in. koncentracją na posiłkach, jego cechach sensorycznych, etc. domowe lody mogą być dla dziecka cennym elementem edukacji żywieniowej i kulinarnej. Stworzenie własnej, lodowej receptury, na bazie nowych lub mniej znanych produktów, stanowi idealną formę oswajania z nowymi smakami. Ważna jest ekspozycja, dotyk, wąchanie, smakowanie produktów.

8 pomysłów na lody

Lody jagodowo - bananowe:

banan - jedna dojrzała sztuka - ok. 150 g,

jagody mrożone - 1 szklanka, 130 g,

mleko owsiane - 100 ml,

Banana zmiksuj z borówkami, przełóż do foremek, włóż do zamrażarki. Dla osiągnięcia pożądanej konsystencji możesz dodać niewielką ilość dowolnego napoju roślinnego.

Aksamitny sorbet malinowy z awokado

maliny, 1 szklanka mrożonych - 150 g,

awokado, pół dojrzałej szt. - 90 g,

ksylitol/erytrol do smaku,

Maliny, po wyjęciu z zamrażarki zblenduj ze świeżym dojrzałym awokado

Lody o smaku mango - truskawka - banan

mango - 1 duża, dojrzała szt.,

truskawki - 1 szklanka, 150 g,

jogurt grecki - 250 ml,

banan - 0,5 szt.,

sok z cytryny - kilka łyżek,

Mango obierz ze skórki, wyjmij pestkę. Zblenduj je razem z jogurtem naturalnym, połową banana i sokiem z cytryny. Przełóż do foremek, zamróź.

Mrożony sok z jabłka, marchewki i pomarańczy

marchewka - 3 szt., 250 g,

jabłko - 2 szt., 300 g,

pomarańcza - 200 g,

Owoce i marchewkę obierz i wyciśnij sok w wyciskarce wolnoobrotowej. Wymieszaj i przelej do foremek. Włóż do zamrażarki.

Lody o smaku mango z kokosem

mango - 1 duża, dojrzała szt.,

mleko kokosowe - 1 puszka, 400 ml,

banan - pół szt.,

sok z limonki - pół szt.,

Mango obierz ze skórki, wyjmij pestkę. Zblenduj z mlekiem kokosowym, połową banana i sokiem z limonki. Przełóż do ulubionych foremek, zamróź.

Mrożony sok z jabłka, buraka, pomarańczy i szpinaku

zielone jabłko - 1 szt., 150 g,

pomarańcza - 0,5 szt., 100 g,

burak - 0,5 szt. 50 g,

szpinak - duża garść, 40 g,

Owoce i warzywa obierz i wyciśnij sok w wyciskarce wolnoobrotowej. Wymieszaj i przelej do foremek. Włóż do zamrażarki.

Lodowe kulki jaglano - migdałowo - kokosowe

kasza jaglana (ugotowana na miękko) - 1 szklanka,

migdały - pół szklanki,

wiórki kokosowe - 1 szklanka,

olej kokosowy - 1 łyżka,

ksylitol/erytrol do smaku,

Kaszę jaglaną ugotuj na miękko, w proporcji woda: kasza - 1:3. Po schłodzeniu wymieszaj ze zblendowanymi migdałami oraz wiórkami kokosowymi. Dodaj olej kokosowy oraz ksylitol. Uformowane kulki obtocz w wiórkach kokosowych lub zblendowanych migdałach. Włóż do zamrażarki na min. 2 godziny.

Sorbet arbuzowo-melonowy

arbuz - 200 g,

melon - 200 g,

Miąższ arbuza i melona oddziel od skórki. Po niepełnym zblendowaniu przełóż do foremek i włóż do zamrażarki.