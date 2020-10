Love Your Boobs: kampania profilaktyki raka piersi

Zazwyczaj rak piersi rozwija się bezobjawowo i bezboleśnie. Tymczasem wykrycie choroby we wczesnym stadium daje możliwość całkowitego wyleczenia (fot. Alivia)

Dlatego z okazji Miesiąca Świadomości Raka Piersi Fundacja Alivia wzywa do badań w ramach kampanii LOVE YOUR BOOBS.

Zazwyczaj rak piersi rozwija się bezobjawowo i bezboleśnie. Tymczasem wykrycie choroby we wczesnym stadium daje możliwość całkowitego wyleczenia. Dlatego tak ważne jest, by każda kobieta znalazła czas na kompleksową profilaktykę - zdrowy tryb życia, cykliczne samobadania i badania. Najskuteczniejszą i najprostszą metodą wykrywania guzów jest dłoń. Około 70% przypadków raka piersi wykrywają same kobiety lub ich partnerzy. Dlatego comiesięczne samobadanie powinno stać się nawykiem każdej kobiety, która skończyła 20 lat - do końca życia. Procedura nie jest skomplikowana i zajmuje zaledwie parę minut. Najlepiej robić badanie raz w miesiącu, między 6 a 9 dniem cyklu, idealnie zawsze tego samego dnia. Po menopauzie samobadanie można wykonywać raz w miesiącu, np. w pierwszą sobotę. Samobadanie można przeprowadzić przed lustrem lub pod prysznicem, bo na namydlonej skórze łatwiej jest wyczuć zmiany. Trzeba ocenić, czy piersi i brodawki nie zmieniły swojego kształtu. Po ściśnięciu brodawek trzeba sprawdzić, czy nie wycieka z nich wydzielina. Podczas badania, delikatnie naciskając trzema środkowymi palcami, zatacza się drobne kręgi wokół piersi, szukając zgrubień lub guzków. Nie można zapominać też o pachach, regularnie kontrolując czy węzły chłonne nie są powiększone i czy nie ma wyczuwalnych zgrubień. W przypadku wykrycia jakichkolwiek zmian należy jak najszybciej skonsultować się z lekarzem rodzinnym lub szukać poradni chorób piersi, by wykonać badanie obrazowe, USG lub mammografię, w zależności od wieku. Nie każdy guzek jest rakiem, 80% zmian to zmiany łagodne, ale każda musi być dokładnie zbadana. Po 50 roku życia niezbędne jest też regularne wykonywanie mammografii. W Polsce realizowany jest program wczesnego wykrywania raka piersi, w ramach którego raz na 2 lata na badania mammograficzne zapraszane są kobiety w wieku od 50. do 69. roku życia.

