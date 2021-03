Noszenie maseczek w czasie epidemii nie wszystkim się podoba. Ale są też tacy, którzy chcieliby ich wprowadzenia już na stałe.

W serwisie petycjeoline.com znalazł się apel, by maseczki zostały z nami już na zawsze. Oto jego treść:

"My, obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, widzimy, że obowiązkowe w czasie pandemii Covid19 maseczki nie tylko znacząco ograniczyły rozprzestrzenianie się tej śmiertelnej choroby, ale praktycznie wyeliminowały wszystkie inne, mniej groźne choroby przenoszone drogą kropelkową.

Nie chcemy już ich powrotu.

Dlatego apelujemy do rządu oraz parlamentu o wprowadzenie ustawowego obowiązku zakrywania ust i nosa, na zawsze, wszędzie tam, gdzie spotykają się osoby, które nie mieszkają razem, także te z najbliższej rodziny, także w prywatnych mieszkaniach. Apelujemy do społeczeństwa by maseczka stała się normalnym elementem ubioru, jak dziś jest nim koszulka czy spodnie lub spódnica.

Będziemy tylko zdrowsi.

Oprócz bezpośrednich korzyści będą także pośrednie: ponieważ powszechny obowiązek noszenia maseczek sprawi, że jedzenie w obecności obcych osób stanie się niemożliwe a z czasem zapewne stanie się czynnością intymną, spowoduje on znaczący spadek odsetka ludzi otyłych a co za tym idzie zmniejszenie problemu cukrzycy, chorób serca oraz wielu innych.

Powszechny obowiązek noszenia maseczek przyniesie same korzyści a przy tym żadnych niedogodności. Po roku z maseczkami wiemy już, że nie mają żadnych niekorzystnych efektów a jedyna niechęć wynikała z nieprzyzwyczajenia. Dziś już znakomita większość obywateli swą niechęć przełamała i maseczki nosi, dlatego nadszedł czas wprowadzenia tego obowiązku na zawsze.

Maseczki na zawsze = zdrowie na zawsze".

Na dzień 24 marca, godz. 14.00 podpisało ją 5 osób.