Muzeum medycyny i farmacji w Białymstoku obchodziło okrągłą rocznicę istnienia

Muzeum Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku obchodziło w ostatnich dniach 10-lecie istnienia. Odwiedziło je ponad 209 tysięcy osób.

31 maja 2011 r. Zarządzeniem Rektora UMB powołano Muzeum Historii Medycyny i Farmacji na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

Ekspozycje ukazujące dziedzictwo medyczne Podlasia zlokalizowane są w dawnych apartamentach pałacowych medyków oraz stajni hetmańskiej

Przez ten czas staraliśmy się rozpropagować ideę ochrony dziedzictwa akademickiego oraz zachować od zapomnienia dzieje medycyny i farmacji dawnego Pogranicza Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego – informuje Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.

Statystyki 10-lecia działalności

W ciągu 10 lat funkcjonowania Muzeum odwiedziło ponad 209 289 osób. Z zajęć edukacyjnych skorzystało blisko 43 607 uczniów szkół z całej Polski. Dzięki zaufaniu darczyńców zbiory Muzeum przekroczyły 10 000 eksponatów.

- Wydaliśmy 4 tomy jubileuszowej monografii o historii Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, stworzyliśmy unikatową ścieżkę historyczną „Spacer w Przeszłość” po pałacowych piwnicach, opracowaliśmy blisko 30 000 tysięcy biogramów absolwentów UMB, stworzyliśmy Aulę Nobilium - gdzie zrekonstruowaliśmy dawną sypialnię królewską, opracowaliśmy liczne wystawy o dziedzictwie medycznym na Podlasiu, nagraliśmy kilkanaście filmów i napisaliśmy dziesiątki artykułów naukowych i popularno-naukowych, byliśmy konsultantami historycznymi w wielu remontach Pałacu Branickich, zainicjowaliśmy Noc Muzeów na UMB w której udział wzięło łącznie 53 599 osób, byliśmy organizatorami i współorganizatorami 23 konferencji naukowych, muzealny profil Facebook cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. Ponadto jesteśmy współtwórcami pierwszego stowarzyszenia muzeów akademickich w Polsce - Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych - wylicza Muzeum,

Muzeum czeka na zwiedzających, ale jest regulamin

Muzeum Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku jest jedynym w Polsce wschodniej medycznym muzeum uczelnianym, ukazującym historię medycyny i farmacji. Placówka posiada przeszło 10 000 eksponatów, pochodzących z XVIII-XXI wieku. W muzeum znajdują się kolekcje chirurgiczne, rentgenowskie, ginekologiczne, stomatologiczne, anatomiczna, okulistyczne i laryngologiczne.

Obecnie Muzeum jest już dostępne dla zwiedzających, ale obowiązuje regulamin zwiedzania w okresie zagrożenia Covid-19. Muzeum jest czynne od wtorku do piątku w godz. 10.00-17.00 oraz w sobotę i niedzielę w godzinach 9.00-17.00. Ostatnie wejście o godzinie 15.30.

Do zwiedzania udostępnione są wystawy w prawym skrzydle pałacu oraz multimedialne piwnice pałacowe. Natomiast ze zwiedzania czasowo wyłączone jest I piętro Pałacu Branickich. Zwiedzający zobowiązani są do zakrywania ust i nosa przy pomocy maski, maseczki lub przyłbicy. Obowiązek nie dotyczy dzieci do ukończenia 4. roku życia. Zwiedzający powinni zachowywać odstęp 1,5 metra.