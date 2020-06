MZ: chcesz wiedzieć, czy jesteś zakażony – zrób sobie test w mobilnym punkcie

Badanie możesz wykonać w 10 lub 11 dniu kwarantanny pod warunkiem, że masz własny samochód, którym pojedziesz na miejsce pobrań bez kontaktu z innymi osobami - informuje resort zdrowia. Instruuje, jak zrobić test i gdzie.

Zgodnie z zaleceniem resortu, w 8. dniu kwarantanny otrzymasz SMS-a lub powiadomienie w aplikacji TakeTask informujące, że możesz opuścić miejsce kwarantanny celem wykonania testu. Policja, która kontroluje Twoją obecność w domu podczas kwarantanny, będzie powiadomiona o tym fakcie.

Osoby, które w dniu wejścia w życie nowych zasad, czyli 17. czerwca, są w 9., 10. lub 11. dniu kwarantanny, również otrzymają SMS-a informującego o możliwości wykonania bezpłatnego testu na obecność koronawirusa. Takie osoby wykonają go w punkcie „drive thru” w 12. dobie kwarantanny.

Na miejsce pobrań nie wolno jechać rowerem, motocyklem, komunikacją miejską ani pieszo.

Po drodze do mobilnego punktu pobrań nie wysiadaj nigdzie z samochodu ani nie załatwiaj żadnych spraw.

Jeśli osoba z Tobą odbywająca kwarantannę również ma zrobić test tego samego dnia, możecie pojechać jednym samochodem.

Jeśli nie masz możliwości bezpiecznego dotarcia na do punktu pobrań, skontaktuj się z sanepidem, który w uzasadnionych przypadkach ma możliwość umówić Cię na pobranie wymazu w miejscu odbywania kwarantanny.

Jak zrobić badanie

Na badanie:

- zabierz dokument ze zdjęciem i swoim nr PESEL

- udaj się własnym autem bezpośrednio do najbliższego mobilnego punktu pobrań, bez załatwiania czegokolwiek po drodze

- podczas wyjścia przestrzegaj zasad higieny i społecznego dystansu, idąc do auta, załóż maseczkę, kichaj we własny zgięty łokieć, zachowaj odległość 2 m od innych osób.

Test jest bezpłatny, ale możesz go wykonać wyłącznie 10. lub 11. dnia kwarantanny. Jeśli się zgłosisz w innym dniu, nie wykonasz testu. Nawet płatnie.

Na miejscu nie wysiadaj z auta. Wymaz z nosogardzieli zostanie pobrany przez otwarte okno samochodu.

Po wykonaniu badania wynik zobaczysz na swoim Internetowym Koncie Pacjenta, będziesz o nim również poinformowany przez laboratorium.

Co oznacza wynik testu

Jeśli są już wyniki Twojego testu na obecność koronawirusa, to po zalogowaniu się na Internetowym Koncie Pacjenta zobaczysz jeden z czterech komunikatów: