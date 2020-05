OIA w Łodzi zaprasza na treningi online

Okręgowa Izba Aptekarska w Łodzi zaprasza do bezpłatnego uczestnictwa w programie aktywności ruchowej FarMA. Treningi są prowadzone on-line.

Program został zainicjowany i jest sponsorowany przez Okręgową Izbę Aptekarską w Łodzi.

Ideą programu jest kontynuowanie aktywności ruchowej stanowiącej bardzo ważną część zdrowego stylu życia. Program adresowany jest do wszystkich chętnych osób, a zwłaszcza do tych, które z powodu wymuszonych epidemią ograniczeń nie mogą kontynuować zajęć w klubach fitness lub na siłowaniach.



FarMA, to program, który polega odbywaniu wspólnych treningów prowadzonych on-line via Youtube przez wykwalifikowaną trenerkę fitness i pasjonatkę sportu.

Treningi odbywają się dwa razy w tygodniu, we wtorki i czwartki. Wszystkie treningi będą nagrywane i będą udostępnione na kanale Youtube.

Więcej: https://www.oia.lodz.pl