OIA w Warszawie zachęca do udziału w międzynarodowym badaniu

Warszawska Okręgowa Izba Aptekarska zaprasza do wzięcia udziału w międzynarodowym badaniu dotyczącym współczucia, więzi społecznych i odporności na trudne doświadczenia w trakcie pandemii COVID-19.

Badanie prowadzone jest pod patronatem Uniwersytetu w Koimbrze (Portugalia) we współpracy z ośrodkami akademickimi z całego świata (21 państw), m.in. Uniwersytetem SWPS w Poznaniu. Badanie zostało zweryfikowane przez Komisję Etyczną, jest anonimowe i prowadzone z zachowaniem wszystkich rygorów naukowych. Składa się z kwestionariuszy w języku polskim udostępnionych online.

Istnieje możliwość wypełnienia kwestionariuszy/udziału w badaniu do 5 lipca 2020 r.

- Udział w badaniu baje m. in. szansę odpowiedzi na pytanie: jak farmaceuci, na tle innych grup zawodowych, a także innych narodowości, radzą sobie w trudnych czasach? Czyli: Co daje Państwu siłę teraz, co da Państwu siłę w przyszłości - pisze OIA.

Udział w badaniu pozwoli na zbadanie potrzeb farmaceutów oraz lepsze dostosowanie do nich aktywności izby aptekarskiej.

Pełne informacje o badaniu w języku polskim: https://apps.fpce.uc.pt/