Opłaty u dentystów: spełnianie standardów czy żerowanie na krzywdzie ludzkiej

Dentyści wprowadzili dodatkowe opłaty tłumacząc je koniecznością ponoszenia kosztów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa sanitarnego. Pacjenci pytaj, w jakim reżimie sanitarnym byli w takim razie dotychczas leczeni i czy widmo zakażeń przed pandemią koronawirusa nie występowało?

Rozżaleni pacjenci często pytają dlaczego na poczet pandemii dentyści obciążają ich dodatkowymi kwotami. I tu padają liczby sięgające nawet 350 zł, tymczasem w sklepie nikt nie żąda ani złotówki za przywilej zrobienia zakupów.

W ocenie dentystów, związane jest to m.in. z zapewnieniem bezpieczeństwa sanitarnego w czasie pandemii.

Jak wskazują, standardowy zestaw środków ochrony indywidualnej (ŚOI) w postaci: przyłbic, masek FFP, rękawiczek, fartuchów, maseczek higienicznych, czepków, płynów do dezynfekcji to koszt znaczący. Tak wysoka kwota jest wypadkową m.in. popytu i podaży. Dentyści, nawet ci pracujący dla NFZ, nie mają dostępu do ŚOI dystrybuowanych w systemie, w jakim zaopatrywane są szpitale jednoimienne. Walka o włączenie ich praktyk do łańcucha dostaw pozarynkowych nie przynosi rezultatu. Właściciele gabinetów stomatologicznych muszą zatem o swoje rywalizować z każdym klientem z ulicy.

To tylko część rzeczywistości. Pewnie ważniejsza, a z pewnością kosztowniejsza, dotyczy sprzętu, który literatura fachowa uznaje za celowe do stosowania w walce z patogenami w gabinetach stomatologicznych. Pojawiają się kurtyny dezynfekujące, aprobowane przez Centralny Instytut Ochrony Pracy.

PIB generatory UVC, sprzęt odsysający aerozol, lasery, nie mówiąc już o konieczności aranżacji śluz, oddzielających powierzchnie „brudne” od „czystych”. Takie środki ostrożności kosztować mogą grubo ponad 100 tys. zł. Wielu dentystów decyduje się na nie, ale nie ma pewności, czy za kilka miesięcy ustalenia naukowców każą zastąpić najlepsze obecnie rozwiązania czymś znacznie bardziej efektywnym.

Jeśliby rozpisać koszt zakupu takiego bardzo profesjonalnego sprzętu na każdego z pacjentów, chociażby w kwocie 50 zł, to przy obecnym reżimie pracy (jeden pacjent na godzinę), zwrot z inwestycji nastąpiłby po kilkunastu miesiącach. Oczywiście, że takie przedsięwzięcie można finansować z przyszłego zysku, ale gdy z dnia na dzień liczba pacjentów drastycznie spada - kredytodawcy podwyższają wymagania wobec szukających wsparcia przy zakupie.