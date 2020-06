Petentka: lekarze mężczyźni budzą większe zaufanie u pacjentów. Co na to MZ?

Mężczyźni jako lekarze są silniejsi fizycznie oraz bardziej predysponowani psychicznie do działań w stresie i pod presją potencjalnego kryzysu, wywołanego COVID-19 itp. - uważa autorka petycji. Takie stwierdzenia mogą zostać uznane za dyskryminujące i nieprzemyślane - odpowiada MZ.

Do Ministra Zdrowia wystosowana została petycja "dot. przyszłych adeptów Służby Zdrowia". Autorką jest kobieta, która zawnioskowała "o zawnioskowanie (w ramach szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych) do Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego, by państwowe uczelnie wprowadziły limity przyjęć kobiet i mężczyzn na kierunkach lekarskich, tak by liczba miejsc na studiach była podzielona równo: połowa dla kobiet i połowa dla mężczyzn".

Według niej, "dziewczynki są przeważnie bardziej pilne i w efekcie w większej liczbie są przyjmowane na medycynę. Chłopcy dojrzewają, w tym do sumiennej pracy, później i są wobec tego na gorszej od dziewcząt pozycji przy starcie na studia w wieku okołomaturalnym".

Ponadto "mężczyźni jako lekarze są silniejsi fizycznie oraz bardziej predysponowani psychicznie do działań w stresie i pod presją potencjalnego kryzysu, wywołanego COVID-19 itp.".

"Lekarze mężczyźni budzą większe zaufanie u pacjentów. Ten zawód stał się ostatnio bardzo sfeminizowany, a niepewne czasy wymagają od lekarzy dobrych kompetencji decyzyjnych i przywódczych, które z natury przynależą mężczyznom" - dodała.

Minister zdrowia przypomniała autorce petycji, że wszyscy są wobec prawa równi.

Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne i nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Zasada równouprawnienia płci zapisana w art. 33 ust. 2 Konstytucji RP umożliwia kobiecie i mężczyźnie równe prawo do kształcenia, zatrudnienia i awansów, do jednakowego wynagradzania za pracę na tych samych stanowiskach, do pełnienia jednakowych funkcji społecznych i zawodowych oraz uzyskiwania godności publicznych i odznaczeń.