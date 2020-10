Petycja. "Lekarz twierdzi, nie może dać skierowania. To kto może?"

Najwyraźniej zdenerwowana brakiem dostępu do lekarza pacjentka napisała petycję do ministra zdrowia w sprawie zakazu prowadzenia działalności komercyjnej przez przychodnie POZ mające podpisaną umowę z NFZ.

"Wnoszę petycje o likwidację przychodni działających na wpół prywatnie i na fundusz. To kpina. Lekarz POZ nie robi nic. Poza kierowaniem do specjalisty i wystawianiem recept. Za to pobiera kasę z funduszu. Nie bada pacjenta, nie kieruje na badania zasłaniając się niemożliwością i brakiem możliwości. Czy wytycznych. Kieruje do specjalistów chętnie. Dlatego lekarze specjaliści są zawaleni pacjentami, bo lekarze POZ nie robią nic" - informuje ministra pacjentka.

Dalej kobieta opisuje swój przypadek i pracę przychodni, z której korzysta:

"Lekarze się zmieniają jak rękawiczki. Pracują w kilku miejscach i to się powinno zmienić. Lekarz ma pracować w jednej przychodni, nie np. od 9 do 12, a potem leci do innej. Ale od 8 do 15. To jest praca. Potem zmęczeni nie mają czasu ani ochoty na rozmowę z pacjentem zbywając go.

Jestem pacjentką podwyższonego ryzyka. Rak szyjki macicy, wzw C. Lekarz odsyła mnie do ginekologa czy hepatologa. Oni wymagają badań podstawowych, ale i specjalistycznych, których POZ nie wykonuje wcale.

W sytuacji, gdy źle się czuję czy lekarz POZ nie może dać skierowania np. na badanie PET czy TK, bo może są przerzuty po radioterapii? (...) nic, tylko zażywać leki, które nic nie dają. [Lekarz POZ] kieruje do hematologa, ale ja już byłam diagnozowana. Twierdzi, że nie może [dać skierowania?], to kto może. Prywatnych przychodni jest jak grzybów. Nie ma nigdzie przychodni z prawdziwego zdarzenia przyjaznej pacjentowi. Gdzie wykonuje się badania wszystkie niezbędne do diagnostyki i leczenia. Dlatego np. zawalone są szpitale i ich poradnie. Gdzie terminy są dalekie..."

