Petycje: zakazać sprzedaży alkoholu w czasie epidemii. Co na to MZ?

Alkohol nie jest produktem pierwszej potrzeby. Dlaczego pracownicy sklepów monopolowych mają ryzykować swoim zdrowiem lub życiem dla czyjejś przyjemności? - pytają autorzy petycji, chcąc ograniczeń w sprzedaży alkoholu. MZ: obecnie nie są planowane ograniczenia.

W ostatnim czasie do resortu zdrowia wpłynęły dwie petycje postulujące wprowadzenie zmian w sprzedaży alkoholu w czasie epidemii.

"Sklepy monopolowe są często odwiedzane przez klientów, którzy nie mają pojęcia, że brak przestrzegania higieny osobistej, może skutkować rozwojem koronawirusa wśród innych klientów, bądź pracowników, mających z nimi bezpośredni kontakt przy obsłudze" - napisał autor petycji (jak wynika z treści - pracownik sklepu monopolowego) domagając się zamknięcia sklepów z napojami alkoholowymi w czasie stanu epidemii.

"Nie od dziś wiadomo, że człowiek uzależniony od alkoholu zrobi wszystko, aby go zdobyć, dlatego nie liczy się z żadnymi zasadami, jakie stawia przed nim Rząd Polski. Dla większości z nich, nawet w tak trudnej sytuacji, większą wartość stanowi butelka alkoholu lub paczka papierosów niż życie każdego z nas. Ponadto, alkohol prowokuje do organizowania grupowych imprez, w trakcie których często trudno zachować zdrowy rozsądek i zasady bezpieczeństwa. Będąc pracownikiem takiego sklepu, jestem naocznym świadkiem nieodpowiedzialnych zachowań klientów, przychodzących kilkukrotnie po zakup zupełnie nieistotnej zachcianki" - dodaje.

"Oczekuję konkretnych działań, w postaci zamknięcia wszystkich sklepów monopolowych, ponieważ nie są w nich sprzedawane produkty niezbędne do życia. Zamknięcie każdego zbędnego sklepu, pozwala zmniejszyć rozwój epidemii, o który tak walczymy w obecnej sytuacji" - podkreśla autor petycji, dodając, że nie ma powodu, dla którego ma ryzykować swoim zdrowiem lub życiem dla czyjejś przyjemności.

Druga z petycji dotyczy działań zmierzających do ograniczenia działalności punktów sprzedaży alkoholu.

"Celem zmiany jest sprawniejsze realizowanie celów związanych z opanowaniem epidemii koronawirusa. Alkohol nie jest produktem pierwszej potrzeby. W mojej miejscowości funkcjonuje sklep tzw. nocny sprzedający wyłącznie alkohol do późnych godzin nocnych pon.-czw. do 23.00, pt.-sob. do 24.00, w którym zaopatrują się głównie w tych godzinach osoby z problemami alkoholowymi" - uzasadnia petent.