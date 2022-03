Przy nietrzymaniu moczu kluczowe jest leczenie, ale także stosowanie odpowiednich artykułów higienicznych. Inkontynencja to problem, który może prowadzić do poważnych konsekwencji nie tylko zdrowotnych, ale także społecznych. Osoby nim dotknięte stopniowo wycofują się z kontaktów towarzyskich i aktywności poza domem z obawy, że otoczenie zauważy ich problem lub wyczuje przykry zapach. Przy nasilonym nietrzymaniu moczu mogą też pojawić się problemy ze snem spowodowane lękiem przed mimowolnym zamoczeniem pościeli i materaca. Podpowiadamy, jakie środki higieniczne wybrać przy danym stopniu nietrzymania moczu.

Stopnie nasilenia nietrzymania moczu

Nietrzymanie moczu może mieć postać wysiłkową, naglącą lub mieszaną. W każdym z tych przypadków wyróżnia się kilka stopni nasilenia tej dolegliwości: kropelkowe i lekkie nietrzymanie moczu, średni stopnień tej przypadłości oraz ciężkie i całkowite nietrzymanie moczu, które polega na nagłym i całkowitym opróżnieniu pęcherza. W każdej z tych sytuacji ważne jest, by zastosowane środki higieniczne spełniły swoje podstawowe zadanie, czyli skutecznie chroniły przed przeciekaniem i przykrym zapachem. To bardzo ważne dla samopoczucia i komfortu, także psychicznego, osoby borykającej się z nietrzymaniem moczu.

Pieluchomajtki dla dorosłych – kiedy je stosować?

Pieluchomajtki dla dorosłych to produkt higieniczny przeznaczony dla osób ze średnim i nieco bardziej nasilonym nietrzymaniem moczu. Pieluchomajtki TENA mają wkład chłonny zabezpieczający przed przeciekaniem nawet przy dużej ilości popuszczonego mimowolnie moczu i wygodne boczne rzepy, które ułatwiają zakładanie i zdejmowanie. Sprawdzą się zarówno na dzień, jak i na noc, zapewniając spokojny sen, bez konieczności wybudzania się na wizyty w toalecie. Są nieco grubsze niż majtki chłonne, więc mogą odznaczać się pod nieco bardziej obcisłą garderobą. Można jednak z powodzeniem nosić je w domu, a nawet w czasie podróży. Dla osób aktywnych zawodowo i przy mniej nasilonym nietrzymaniu moczu bardziej odpowiednie mogą okazać się majtki chłonne, które od zwykłej bielizny różnią się jedynie wkładem chłonnym umieszczonym w kroku. Zastanawiając się nad wyborem artykułów higienicznych na nietrzymanie moczu, należy wziąć pod uwagę zarówno stopień nasilenia tej dolegliwości, jak i codzienny tryb aktywności osoby na nią cierpiącej. Trzeba zadecydować, co będzie bardziej komfortowe: całkowita dyskrecja używanego środka czy maksymalne zabezpieczenie przed przeciekaniem i przykrym zapachem.

Jak dobrać pieluchomajtki pod względem rozmiaru?

Bardzo ważne, by pieluchomajtki dobrać odpowiednio pod względem rozmiaru. Pieluchomajtki dla dorosłych TENA mają rozmiary od S do XL. W wyborze można kierować się rozmiarem zwykle noszonej bielizny, warto też dokładnie zmierzyć obwód bioder i odległość od kroku do pasa. Zbyt małe pieluchomajtki będą sprawiać dyskomfort podczas noszenia, a ich wkład chłonny może okazać się niewystarczający. Zbyt duże mogą się przesuwać, powodując otarcia i przeciekanie.

Warto wiedzieć, że pieluchomajtki i inne środki higieniczne TENA mogą być refundowane przez NFZ. Wystarczy poprosić lekarza rodzinnego o wypełnienie wniosku – potrzeba do tego minimum formalności. Jeśli pierwszy wniosek rozpatrzony zostanie pozytywnie, kolejne wystawiane mogą być także przez położną i pielęgniarkę środowiskową, a refundowane pieluchomajtki odebrać można w dowolnej aptece.

Czy nietrzymanie moczu można leczyć?

Nietrzymanie moczu można, należy i warto leczyć. Dotyczy to wszystkich postaci tej dolegliwości i wszystkich stopni nasilenia. Stosowane metody to ćwiczenia wzmacniające mięśnie Kegla odpowiedzialne za trzymanie moczu, operacja laparoskopowa lub środki farmakologiczne – zależnie od postaci dolegliwości. Zanim jednak leczenie przyniesie oczekiwane efekty, pieluchomajtki i inne artykuły higieniczne na nietrzymanie moczu w znacznym stopniu mogą poprawić komfort życia osoby borykającej się z tą dolegliwością, dlatego nie należy wahać się, by rozpocząć ich regularne stosowanie.