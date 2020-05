Pomoc dla wielkopolskich szpitali i misjonarzy w Afryce

Beneficjentem Akcji Charytatywnej są wybrane misyjne szpitale i przychodnie zdrowia w Afryce oraz wybrane szpitale w Wielkopolsce (fot. Redemptoris Missio)

Zapraszamy do wzięcia udziały w akcji #NASIHEROSI. Firma Maxim Ceramics przygotuje

charytatywne kubki, plakaty oraz zorganizuje logistykę i wszystko co trzeba by pomóc Polakom w walce z epidemią - zachęca Fundacja Redemptoris Misso.

- Dzięki akcji #NASIHEROSI możemy zebrać pieniądze nie tylko na pomoc dla polskich szpitali, ale również na zakup leków, sprzętu medycznego i żywności dla Polaków pracujących w misyjnych ośrodkach zdrowia - dodaje Fundacja. Koszt produkcji kubka oraz koszty bankowe zostaną pokryte ze sprzedaży, cała reszta zostanie przekazana na pomoc wielkopolskim szpitalom oraz szpitalom prowadzonym przez polskich misjonarzy. Cena za kubek z opakowaniem to 20 zł brutto. Firma Maxim Ceramics wystawi fakturę na kwotę należną za kubki, a następnie przeleje otrzymane środki na specjalne konto bankowe dedykowane akcji. Beneficjentem Akcji Charytatywnej są wybrane misyjne szpitale i przychodnie zdrowia w Afryce oraz wybrane szpitale w Wielkopolsce. Więcej: https://www.woia.pl/

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus