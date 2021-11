Praca laboranta w branży farmaceutycznej - jak wygląda?

Praca w laboratorium to niewątpliwie ciekawe i rozwijające zajęcie. Warunkiem jest posiadanie odpowiedniego wykształcenia i predyspozycji. Zobacz, czym zajmuje się laborant i gdzie powinien szukać pracy.

Kim jest laborant i na czym polega jego praca?

Laborant to po prostu pracownik laboratorium. Jego zadaniem jest pobieranie i analiza próbek w celu oceny jakości i przydatności badanych surowców, żywności, leków itp.

Laboratoria badawcze funkcjonują przy bardzo wielu przedsiębiorstwach, dlatego trudno jednoznacznie powiedzieć, kim jest laborant i gdzie może znaleźć pracę. Będzie nim zarówno trudniący się badaniami pracownik Sanepidu, jak i osoba zajmująca się analizą krwi, czy ktoś badający skład wyrobów gotowych z tworzyw sztucznych.

Praca laboranta wymaga zachowania najwyższych standardów higieny, wykonywania obowiązków w stroju ochronnym, w rękawiczkach, maseczce, często też w specjalnych okularach. Normą jest korzystanie z mikroskopu i komputera.

Laborant nie tylko ocenia stan i jakość próbek, ale też na podstawie badań tworzy odpowiednie raporty.

Gdzie może pracować laborant?

Lista miejsc, w których może pracować laborant, jest bardzo długa i różnorodna. Pierwszym skojarzeniem zazwyczaj jest szpital lub punkt analityczny. To słuszny, ale niejedyny kierunek.

Zawód laboranta tak naprawdę można nazwać na kilka sposobów. Będzie nim kontroler jakości, analityk laboratoryjny lub specjalista do spraw analiz, technolog, a także chemik.

Laborant znajdzie zatrudnienie w branży spożywczej, ale też w firmie zajmującej się nowymi technologiami. Po drodze są jeszcze instytuty badawcze, jednostki kontrolno-pomiarowe, laboratoria ochrony środowiska, firmy trudniące się przetwórstwem spożywczym. Uogólniając, można powiedzieć, że wszędzie tam, gdzie znajdzie się praca dla chemika i biochemika, znajdzie się też stanowisko dla laboranta.

Jakie wykształcenie musi mieć laborant?

Czy do pracy w laboratorium potrzebne jest wyższe wykształcenie? Niektóre firmy tego wymagają, zatrudniając biologów, chemików lub biochemików, jednakże co do zasady, ukończenie studiów nie jest obligatoryjne. Pracę w laboratorium można dostać także po szkole średniej, pod warunkiem, że będzie to liceum lub technikum zawodowe. Przyszły laborant musi znać specyfikę pracy w laboratorium i umieć się w nim poruszać.

Warto też wiedzieć, że praca laboranta wymaga określonych predyspozycji. Nie wystarczy ukończyć studiów czy szkoły średniej, by zdobyć pracę w tym zawodzie. Tu wymagana jest duża dokładność, skrupulatność, cierpliwość. Istotna jest też terminowość i umiejętność pracy w zespole.

Ponadto warto pamiętać, że zawodu laboranta nie można się nauczyć raz na całe życie. W tej pracy trzeba stale się doszkalać, podnosić swoje kwalifikacje i być na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami naukowymi.

Ile zarabia laborant?

Nie ma jednej stawki wynagrodzenia obowiązującej wszystkich laborantów. Wynagrodzenie zależy od wielkości firmy, w której się pracuje (duże koncerny płacą więcej), wykształcenia, doświadczenia, stażu pracy. Istotny jest też region kraju, w którym zatrudniony jest laborant. Na Lubelszczyźnie i Podlasiu stawki są niższe niż na Mazowszu i w Małopolsce.

Średnie zarobki w tym zawodzie wynoszą od 3500 do 5000 zł brutto. Są jednak osoby, które zarabiają znacznie więcej.

W przypadku laborantów obok wynagrodzenia w grę wchodzą też tzw. benefity pozapłacowe, wśród których za najatrakcyjniejsze trzeba uznać darmowe szkolenia. Wielu laborantów chwali sobie także ubezpieczenie na życie i NNW.

Gdzie znaleźć oferty pracy dla laboranta?

Przy poszukiwaniu ofert pracy dla laboranta na pewno będzie pomocny internet. Na hasło praca laborant, praca w laboratorium, oferty dla laboranta itp. na pewno pojawi się wiele ogłoszeń. Dobrym zwyczajem jest przeglądanie portali z ofertami pracy, sprawdzanie bezpośrednio na stronach firm i koncernów, w których chciałoby się pracować. Warto też uruchomić kontakty branżowe nawiązane jeszcze na studiach.

W dobie silnego rozwoju mediów społecznościowych warto skorzystać i z tego źródła. Chociaż brzmi to mało prawdopodobnie, wielu laborantów znalazło pracę dzięki przyłączeniu się do grup tematycznych.