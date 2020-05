Projekt: usłyszeć krzyk duszy. Zrozumieć AZS

Odrzucenie ze strony społeczeństwa i niezrozumienie jakiego doświadczają pacjenci oraz ból ciała i duszy to motyw przewodni wyjątkowego projektu zdjęciowego Polskiego Towarzystwa Chorób Atopowych oraz znanego fotografa Jacka Poremby, przygotowanego w ramach kampanii Zrozumieć AZS.

- Depresja, frustracja, izolacja, ból to emocje, które każdego dnia towarzyszą pacjentom

z atopowym zapaleniem skóry – chcieliśmy je pokazać światu by mógł nas lepiej zrozumieć – mówi Hubert Godziątkowski prezes PTCA.

Wystawę od 12 maja można oglądać online na stronie www.zrozumiecazs.pl.

Atopowe zapalenie skóry to jedna z najczęstszych przewlekłych chorób skóry, dotykająca ok. 15-30% dzieci i 2-10% dorosłych. W przypadku dorosłych pacjentów, AZS częściej występuje u kobiet od

30 roku życia i mężczyzn po 65 roku życia.

Jest schorzeniem o genetycznym podłożu, którego cechą charakterystyczną jest bardzo uporczywy

i trudny do opanowania świąd oraz bolesne zmiany zapalne pojawiające się na skórze, na dużych

i wrażliwych częściach ciała, najczęściej w zgięciach łokciowych i kolanowych, na twarzy i szyi, zajmujące ponad 50% jego powierzchni.

- Atopowe zapalenie skóry w Polsce postrzegane jest jako choroba wieku dziecięcego, jako nieistotna błaha wysypka lub wręcz przeciwne jako choroba zakaźna. Oba podejścia są niezwykle krzywdzące dla pacjentów, którzy skazani są na tę chorobę do końca życia – mówi Hubert Godziątkowski, prezes Polskiego Towarzystwa Chorób Atopowych.

- Atopowe zapalenie skóry to dla mnie ciągła walka ze świądem, bólem, wykluczeniem ze strony środowiska, wyalienowaniem się ze świata. To ciągły dyskomfort, strach, bezsilność, ale też nadzieja na remisję – mówi Ola z Warszawy uczestniczka sesji zdjęciowej. - To również ogromne poczucie wstydu – dodaje Kasia z Warszawy, która z AZS zmaga się od 17 lat.

Nieraz zmiany są tak duże a świąd tak uporczywy, że nie chce się rano wstać z łóżka, nie chce się iść do pracy, do szkoły, nie chce się ubierać. W takich dniach chcemy zostać po prostu w łóżku, zaszyć się, unikamy kontaktów z innymi ludźmi – puentuje Irmina z Łodzi.

Ciągły ból skóry, świąd, pękające jątrzące się rany. Frustracja spowodowana wciąż nawracającą chorobą. Strach przed nawiązywaniem nowych relacji, obawa przed odrzuceniem. Negatywne reakcje otoczenia i wykluczenie z życia społecznego. Stany lękowe i depresja. To codzienność atopika.

Sesja zdjęciowa zorganizowana została w starej opuszczonej fabryce FSO w Warszawie.

Więcej informacji na temat kampanii Zrozumieć AZS na www.zrozumiecazs.pl.