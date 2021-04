Przyszłość Farmaceuty - twój pierwszy krok do kariery

Studia farmaceutyczne ukończone, ale... co dalej? Czy magistrzy farmacji pracują tylko w aptekach ogólnodostępnych czy jest jednak więcej możliwości pracy? Jeśli tak, to jak ją zdobyć i jak zwiększyć swoją szansę w procesie rekrutacyjnym?

W dniach 6 - 10 kwietnia 2021 roku odbędzie się ogólnopolskie wydarzenie "Przyszłość Farmaceuty" w formie online (https://fb.me/e/1jgJedeUA).

Jest to projekt autorstwa Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji, który ma na celu wskazanie studentom farmacji ścieżek kariery, jakie czekają na nich po ukończeniu studiów oraz pomoc w przygotowaniu się do zdobycia wymarzonej pracy. Co w tym roku będzie działo się w ramach akcji?

HARMONOGRAM

● 6.04 (wtorek)

- 13:00 - Michał Byliniak “Przegląd opcji kariery po farmacji”

● 7.04 (środa)

- 17:00 - Mateusz Szamałek “Farmaceuta w hurtowni farmaceutycznej”

- 19:00- treningi umiejętności miękkich “Networking i Personal Branding”

● 8.04 (czwartek)

- 17:00 - Oussama Madadi - “Pharmacist’s engagement in international operations (ENG)”

- 19:00 - treningi umiejętności miękkich - “Personal branding i komunikacja w biznesie”

● 9.04 (piątek)

- 18:00 - Katarzyna Kopacz i Katarzyna Felczak - “Praca w firmie farmaceutycznej”

● 10.04 (sobota)

- 13:00 - Paulina Kruk - “Wykorzystanie możliwości LinkedIn”

- 14:30 - Magdalena Zimecka - “Sekret dobrego CV i listu motywacyjnego”

- 16:00 - Magdalena Mamaj - “Rozmowa rekrutacyjna - przygotowanie i prezentacja”

- 17:30 - Education for Business and Science - “Jak wyróżnić się na rynku pracy?”

Serdecznie zachęcamy do udziału i do śledzenia wydarzenia na Facebooku wszystkich adeptów farmacji, jak i zainteresowanych tą branżą!

Wydarzenie na Facebooku: https://fb.me/e/1jgJedeUA

Fanpage organizatora: https://www.facebook.com/ptsf.online