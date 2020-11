Rak trzustki: trudno go diagnozować i nie jest łatwo leczyć

W Światowym Dniu Raka Trzustki (19 listopada) ponad 95 organizacji z 35 krajów 19 listopada apelować będzie o zwiększenie świadomości na temat czynników ryzyka i objawów raka trzustki.

Rak trzustki ma najniższy wskaźnik przeżycia spośród częstych nowotworów złośliwych. Dlaczego tak się dzieje?

- Ponieważ nowotwór ten trudno diagnozować i nie łatwo leczyć - mówi prof. Lucjan Wyrwicz. - Trzustka nie jest narządem łatwo dostępnym do badania. Jednocześnie – objawy raka trzustki zwykle ujawniają się w momencie znacznego zaawansowania choroby, kiedy trudno jest mówić o możliwości łatwej operacji. Na raka trzustki zwykle nie chorują osoby młode, często mamy do czynienia z licznymi chorobami towarzyszącymi. To w całości powoduje, iż operacyjne usunięcia raka trzustki jest możliwe tylko u małej części chorych.

Bardzo niewiele osób zna czynniki ryzyka raka trzustki, mało kto zna objawy i nie kojarzy ich z groźną chorobą nowotworową. W konsekwencji prowadzi to do diagnozy raka trzustki w jego zaawansowanym już stadium.

Kluczem do wczesnego rozpoznania raka trzustki jest wiedza na temat czynników ryzyka i objawów, które często nie są kojarzone z chorobą i mogą być przypisane do innych, mniej poważnych i bardziej powszechnych chorób. Zatem to najwyższy czas, aby dowiedzieć się więcej i odpowiednio wcześnie reagować. Najczęstsze objawy raka trzustki to bóle w środkowej części pleców, niewyjaśniony spadek masy ciała, żółtaczka (pożółkła skóra i białka) i nieustępujące bóle brzucha. Warto również zwrócić uwagę na świeżo rozpoznaną cukrzycę typu 2.

Sama cukrzyca też może być jednym z czynników ryzyka zachorowania na raka trzustki, zwłaszcza, gdy u osób z wyrównanymi poziomami cukru we krwi obserwuje się nagłe zmiany tych wartości. Podczas kiedy nieznane są dokładne przyczyny leżące u podstaw większości przypadków raka trzustki istnieją dowody, że palenie, nadwaga i otyłość oraz historia raka trzustki w rodzinie i przewlekłe zapalenie trzustki mogą wpłynąć na wzrost ryzyka rozwoju choroby. Każda osoba, która doświadcza jednego lub więcej z powyższych objawów powinna zgłosić się pilnie do lekarza, kiedy zabieg chirurgiczny jest nadal możliwy i daje większe szanse przeżycia przez następne pięć lat albo dłużej.

19 listopada, Fundacja EuropaColon Polska oraz Światowa Koalicja Raka Trzustki chciałaby zmobilizować wszystkich, by pomogli podnieść poziom świadomości o czynnikach ryzyka i objawach raka trzustki.