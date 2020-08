Servier Polska Solidnym Pracodawcą Roku 2020

Firma Servier Polska po raz kolejny została nagrodzona tytułem Solidny Pracodawca Roku 2020 w kategorii ogólnopolskiej oraz dodatkowo tytułem Solidny Pracodawca Roku 2020 w kategorii Branża farmaceutyczna za niezmiennie wysoki standard pracy, politykę prorozwojową oraz prorodzinną - informuje firma w komunikacie.

"Wyróżnienie to przyznawane jest przez Kapitułę Programu na podstawie wielu, wystandaryzowanych kryteriów, które składają się na postawę godną miana Solidnego Pracodawcy i jest potwierdzeniem klarowności oraz rzetelności działania firmy Servier" - dodano.

Jak wskazano, nie zmieniło się to w czasie epidemii.

"Firma Servier od początku pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 aktywnie wspiera swoich pracowników dbając o ich poczucie bezpieczeństwa między innymi poprzez dostosowanie pracy do zmieniających się warunków czy utrzymanie etatów na takim samym poziomie, a także dbając o ich zdrowie psychiczne poprzez organizację spotkań online w formie webinarów z ekspertami, umożliwienie indywidualnych i anonimowych konsultacji z psychologiem, czy zajęcia zdalne z zumby i zdrowego kręgosłupa" - wymieniono.

- Czas pandemii wykorzystaliśmy na rozwinięcie możliwości pracy zdalnej. Również dzisiaj, po odmrożeniu gospodarki, dajemy pracownikom pełny wybór co do formy pracy i za każdym razem bierzemy pod uwagę indywidualną sytuację rodzinną pracownika (ograniczenia zdrowotne, dzieci w wieku szkolnym czy przedszkolnym) dbając o jego poczucie komfortu i bezpieczeństwa – podkreśla Marta Rojek – Czech, zastępca dyrektora personalnego Servier Polska.

Również przed powrotem do pracy w biurze firma zadbała o stworzenie komfortowych warunków dla pracowników, reorganizując pracę w siedzibie, a także zapewniając każdemu pracownikowi środki ochrony osobistej czy stwarzając bezpieczne stanowiska pracy. Wsparcie firmy w czasie pandemii kierowane jest również do pracowników służby zdrowia, dla których firma zakupiła sprzęt ochrony osobistej za ponad 1,2 mln zł.

Obecnie 80% zatrudnionych osób w firmie Servier to kobiety. To często mamy dwójki i więcej dzieci. Dlatego polityka wspierająca rodziny i rodziców w firmie odgrywa bardzo ważną rolę. Na mamy zawsze czeka stanowisko pracy, co daje poczucie bezpieczeństwa i komfort powrotu do pracy, nawet po dłuższej przerwie. Wszyscy pracownicy mogą też liczyć na pakiety medyczne czy atrakcyjne ubezpieczenia, a także pikniki i wyjazdy firmowe.

Dodatkowymi atutami, które były istotne w przebiegu weryfikacji i przyczyniły się do pozytywnej oceny firmy Servier był wzrost zatrudnienia oraz konsekwentne inwestowanie w rozwój pracowników.

Kapituła konkursu brała również pod uwagę m.in. warunki pracy oraz warunki socjalne, terminowość wypłat, ścieżkę kariery, a także zewnętrzne oraz wewnętrzne opinie o firmie.

Solidny Pracodawca Roku to nagroda przyznawana liderom w dziedzinie Human Resources, którzy wdrażają najciekawsze rozwiązania z tego zakresu oraz dzielą się swoimi doświadczeniami na łamach ogólnopolskiej prasy.