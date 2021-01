ŚIA: eSkarbonka dla WOŚP

Śląska Izba Aptekarska rozpoczyna charytatywną zbiórkę na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Przez następne dwa tygodnie, czyli do 29 finału WOŚP, który odbędzie się 31 stycznia 2021 r., Izba postara się napełnić wirtualną puszkę przy wszystkich aktywnościach.

Celem tegorocznej zbiórki Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy są szpitalne oddziały dziecięcej laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy oraz zakup takich sprzętów jak:

- zestawy endoskopów laryngologicznych,

- endoskopy giętkie,

- zestawy endoskopów sztywnych do oceny górnych dróg oddechowych,

- egzoskopy,

- lasery diodowe,

- nawigacje optyczne otolaryngologiczne,

- koblatory do operacji migdałków,

- aparaty USG i RTG,

- kardiomonitory,

- lampy czołowe,

- lampy operacyjne,

- polisomnografie do diagnostyki bezdechu sennego.

"Po raz pierwszy, jako farmaceuci zrzeszeni w naszej, Śląskiej Izbie Aptekarskiej przystępujemy do tej najpopularniejszej zbiórki charytatywnej z własną e-skarbonką, która podpięta jest pod naszą stronę www z przekierowaniem i linkiem do skarbonki na stronie WOŚP" - poinformował szef śląskiej OIA, dr Mikołaj Konstanty.

Link do eSkarbonki Śląskiej Izby Aptekarskiej: https://eskarbonka.wosp.org.pl/pebcdt

Wpłaty można dokonać bezpiecznym kanałem internetowym Blikiem, PayU, kartą kredytową itp.

"Wpisujcie imiona i miasta w tytule przelewu. Farmaceuci pokażcie swoją hojność i wrzućcie coś do naszej puszki na ten szczytny cel" - napisał Mikołaj Konstanty, przesyłając gorące pozdrowienia.