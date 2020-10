SIA: VIII Konkurs Nalewek Własnej Receptury

Śląska Izba Aptekarska zaprasza farmaceutów z terenu izby oraz osoby związane z farmacją do udziału w VIII Konkursie SIA Nalewek Własnej Receptury - Katowice 2020, który odbędzie się 6 listopada 2020 roku.

Ze względu na pandemię COVID-19 konkurs odbędzie się bez udziału publiczności.

Uczestnicy zgłaszający się do konkursu, zobowiązani są dostarczyć do siedziby Śląskiej Izby Aptekarskiej w Katowicach w terminie do 4 listopada 2020 r. do godz. 16.00, jedną lub dwie próbki tej samej nalewki (lub innych trunków), o pojemności około 200 ml każda. Liczba nalewek zgłaszanych do konkursu przez jednego uczestnika jest dowolna.

Do konkursu zgłaszać można jedynie nalewki oraz inne alkohole (wina, piwa, likiery ...), które nie są dostępne w komercyjnej sprzedaży (pochodzą z domowej produkcji).

Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe oraz drobne upominki.

Więcej: https://katowice.oia.pl/