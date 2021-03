Sukces studentów farmacji. Wyróżnienie za akcję PTSF propagującą szczepienia

Akcja "W szczepionkę nie boli" zdobyła drugie miejsce w kategorii szczepień (Call on Vaccination) w konkursie organizowanym przez Komisję Europejską - 2020 EU Health Award. Akcję przygotowało Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji.

"Szczególnie chcielibyśmy pogratulować i podziękować pomysłodawczyniom akcji, którymi są Joanna Oberska i Marianna Gajda. Bez Was ten sukces nie byłby możliwy! Gratulujemy i dziękujemy również wszystkim wolontariuszom, wolontariuszkom, lokalnym koordynatorom akcji oraz Wiceprzewodniczącym ds. Nauki i Edukacji za Wasze zaangażowanie w rozwój i tworzenie jej" - napisało PTSF.

Organizowana przez Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji ogólnopolska akcja profilaktyczna “W szczepionkę nie boli” zdobyła drugie miejsce w kategorii szczepień (Call on Vaccination) podczas 2020 European Health Award. Jest to konkurs przeprowadzany co roku przez Komisję Europejską, który nagradza kampanie z różnych obszarów zdrowia publicznego.

Celem inicjatywy “W szczepionkę nie boli” jest stworzenie bezpiecznej przestrzeni do rozmowy na temat szczepień ochronnych. Edukacja młodych ludzi jest niezmiernie istotna, aby stali się dorosłymi świadomymi ich wartości oraz podejmowali odpowiedzialne decyzje w zakresie profilaktyki chorób zakaźnych.

Na akcję składają się zajęcia prowadzone wśród uczniów i uczennic szkół ponadpodstawowych, jak również aktywnie prowadzone social media, mające być źródłem wiarygodnych informacji, m.in. na temat bezpieczeństwa szczepionek, historii szczepień i ruchów antyszczepionkowych.

"Misją akcji jest edukacja polskich licealistów bez względu na profil klasy, w której się uczą w zakresie szczepień ochronnych, aby stali się świadomymi dorosłymi, którzy podejmują odpowiedzialne decyzje w zakresie profilaktyki swojej, swoich bliskich i swoich dzieci - podkreślają organizatorzy.

W ramach akcji zorganizowano także webinar na temat szczepień wykonywanych przez farmaceutów w krajach UE, w tym szczepionką przeciw COVID-19.

Jeden z wykładów poprowadziła Anna Vicere, z zawodu prawniczka, która aktualnie pracuje dla Vaccines Europe, europejskiej organizacji reprezentującej firmy farmaceutyczne zajmujące się badaniami, rozwojem i produkcją szczepionek w Europie.

Prelegentka opowiadała o wykonywaniu szczepień przez farmaceutów w różnych krajach oraz szczepieniach na COVID-19.