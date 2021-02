Tłusty czwartek. Podajemy przepis na pączka fit

Pączki możemy przygotować na różne sposoby. Oto jeden z przepisów dietetyczek z Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

W Polsce z okazji tłustego czwartku, przygotowuje się różne słodkie wypieki - pączki zwane też kreplami, czy pampuchami oraz faworki zwane chrustem.

- Pamiętajmy, że jeden pączek zjedzony w tłusty czwartek nie wpłynie znacząco na nasze zdrowie. Najważniejsze jest przestrzeganie codziennej prawidłowej diety bogatej w warzywa, owoce, produkty pełnoziarniste, orzechy, ryby, pozbawiona produktów wysoko przetworzonych, bogatych w cukier oraz kwasy tłuszczowe trans stosowana przez cały rok - ocenia dr n. med. Agnieszka Białek-Dratwa z z Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

- W trosce o nasze zdrowie warto w tłusty czwartek zadbać też o odpowiednią ilość aktywności fizycznej. A tradycyjne pączki smażone w głębokim tłuszczu, smalcu czy oleju wymienić na pączki w wersji fit pieczone w piekarniku, ze zdrowymi dodatkami np. domową marmoladą, z ksylitolem lub erytrolem zamiast cukru i mąką z większą ilością błonnika np. orkiszową, owsianą lub pełnoziarnistą - dodaje ekspertka.

Pączki możemy przygotować na różne sposoby. Oto jeden przepisów dietetyczek z Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

Fit pączki z mąki orkiszowej:

Składniki:

• 630 g mąki orkiszowej typ 750

• 250 g miękkiego masła

• 70 g świeżych drożdży

• 5 jajek

• 50 g erytrolu lub ksylitolu

• 1 łyżeczka cukru

• 200 ml mleka

• 3 g soli

Dodatkowo

• 1 jajko do posmarowania

• papilotki do muffinków

• domowa marmoladę do nadzienia, np z żurawiny, z malin

Sposób przygotowania:

Mleko podgrzać w małym garnku, następnie pokruszyć do niego świeże drożdże i dodać 1 łyżeczkę cukru i 1 łyżkę mąki. Całość wymieszać i pozostawić na około 10 minut.

Do miski przesiać mąkę, dodać sól, erytrol lub ksylitol oraz resztę mleka. Przełożyć wyrośnięty zaczyn, następnie wymieszać drewnianą łyżką. Mieszając dodawać stopniowo jajka.

Gdy ciasto będzie miało gładką konsystencję należy dodawać masło. Nadal wyrabiać.

Po wyrobieniu ciasto oprószyć mąką, przykryć czystą ściereczką i odstawić w ciepłe miejsce do wyrośnięcia na około 1 godzinę.

Po tym czasie przełożyć ciasto na oprószoną mąką stolnicę lub blat.

Z ciasta uformować prostokąt o wysokości około 1 cm. Następnie wykrawać szklanką kółka, na środek nakładać marmoladę i zaklejać ciasto.

Przełożyć do papilotek od muffinek.

Ułożyć je na blasze i odstawić na około 30-60 minut do ponownego wyrośnięcia. Przed wstawieniem do piekarnika pączki posmarować delikatnie roztrzepanym jajkiem.

Piec w rozgrzanym piekarniku w temperaturze 180 stopni C przez 15-20 minut.