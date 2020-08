V Mistrzostwa Polski Farmaceutów w maratonie MTB przeniesione na rok 2021

W związku z pandemią COVID-19 tegoroczne V Mistrzostwa Polski Farmaceutów w Maratonie MTB zostały odwołane. Impreza jest przeniesiona na rok przyszły - informuje łódzka OIA.

Izba przekazała komunikat firmy HURTAP S.A., głównego organizatora mistrzostw:

"Z przykrością chcielibyśmy poinformować, iż w związku z pandemią COVID-19, a także mając na uwadze nasze wspólne bezpieczeństwo zmuszeni jesteśmy przełożyć V Mistrzostwa Polski Farmaceutów w maratonie MTB na rok 2021. Podjęliśmy tę decyzję przede wszystkim ze względu na bezpieczeństwo uczestników, organizatorów, kibiców i rodzin rowerzystów, którzy zawsze licznie meldują się w Józefowie" - piszą organizatorzy.

Dodają: - Zawody MTB są flagową imprezą organizowaną przez HURTAP oraz Okręgową Izbę Aptekarską w Łodzi i od lat stanowią wisienkę na torcie kończącego się sezonu rowerowego. We wrześniu tego roku, w Józefowie farmaceuci, pracownicy branży farmaceutycznej i przyjaciele branży, mieli zameldować się już po raz piąty z rzędu. Co roku na naszej imprezie melduje się ponad 300 osób.

"Rosnąca liczba zachorowań i brak pewności co do rozwoju sytuacji, jaka może zaistnieć we wrześniu, nie pozostawiają nam wyboru i z wielkim żalem musimy odwołać tegoroczną imprezę. HURTAP SA oraz Okręgowa Izba Aptekarska w Łodzi podtrzymują jednocześnie wolę dalszej współpracy i deklarują gotowość do organizacji V Mistrzostw Polski Farmaceutów w Maratonie MTB w przyszłym roku" - podano.