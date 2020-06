W Dzniu Ojca nauczmy tatę, jak dbać o zdrowie

Dzień Ojca (23 czerwca) to dobry pretekst, aby przypomnieć mężczyznom o konieczności dbania o zdrowie i systematycznego wykonywania badań profilaktycznych – wskazuje Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia.

- 23 czerwca - Dzień Ojca. Niech to święto będzie pretekstem do przekonania naszych ojców o tym, jak ważne jest systematyczne wykonywanie badań profilaktycznych - mówi Bożena Janicka, prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia.

Jak przekonuje, doskonałym prezentem będzie "segregator medyczny dla mężczyzny", przypominający o kolejnych wizytach lekarskich i badaniach profilaktycznych - koniecznych w każdym wieku, ale po ukończeniu 50. roku życia obowiązkowych.

Segregator przypomni, kiedy należy udać się na wizytę do lekarza, kiedy wykonać badania laboratoryjne, obrazowe, kardiologiczne, onkologiczne. Jak i kiedy sprawdzać ciśnienie, cukier we krwi, i co zrobić, gdy pojawi się depresja.

Lekarze PPOZ zachęcają do przestrzegania podstawowego kalendarza badań. O czym panowie nie powinni zapominać, gdy skończą 50 lat?

Raz w miesiącu: samobadanie jąder pod kątem określenia obecności wyczuwalnych guzków

Co pół roku: kontrola stomatologiczna połączona z czyszczeniem zębów z osadu

Raz w roku: morfologia, OB, poziom glukozy we krwi, ogólne badanie moczu; ogólne badanie lekarskie - pomiar ciśnienia tętniczego, obwodu w pasie, wagi i wzrostu u internisty; badanie per rectum + oznaczenie antygenu PSA - kontrola prostaty; badanie okulistyczne (dna oka, kontrola wzroku, pomiar ciśnienia śródgałkowego); USG jamy brzusznej,

Raz na 1-2 lata: badania hormonów tarczycy

Co 2 lata: prześwietlenie płuc - lipidogram (badanie poziomu cholesterolu we krwi, określenie frakcji, badanie trójglicerydów)

Co 2, 3 lata: elektrokardiogram (EKG)

Raz na 2, 3 lata: badanie słuchu

Co 3 lata: badanie jąder u urologa; badanie poziomu elektrolitów; oznaczenie stężenia androgenów

Co 5 lat: kolonoskopia (badanie endoskopowe jelita grubego)