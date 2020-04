Wakacje 2020. MZ: rodziny będą mogły wyjechać nad morze czy w góry

Na kolejnym etapie odmrażania gospodarki zostanie otwarta baza hotelowa. Dzięki temu rodziny z dziećmi we własnym gronie będą mogły wyjechać nad morze czy w góry w okresie letnim - ocenia wiceminister zdrowia, Janusz Cieszyński.

Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński w rozmowie z dziennikarzem TVN24 pytany o poluzowanie ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa powiedział, że pierwszy etap przechodzenia do nowej rzeczywistości gospodarczej i społecznej to znoszenie najbardziej dotkliwych zakazów, tych dotyczących przemieszczania się.

- Od poniedziałku, 20 kwietnia będziemy mogli wyjść z domu bez problemu, będzie można jeździć na rowerze; zwłaszcza dotyczy to dzieci. Trzeba będzie tylko pamiętać o zachowywaniu dwumetrowego odstępu od siebie i zasłaniania nosa, i twarzy. Te zalecenia są jednakowe dla wszystkich, dlatego też seniorzy również będą mogli spacerować. Dla ich bezpieczeństwa pozostawiamy godziny sklepowe pomiędzy 10 a 12 dla osób 65 plus. Chodzi o to, żeby te osoby mogły zrobić zakupy w ograniczonym gronie - wiceminister Cieszyński.

Dodał, że na kolejnym etapie odmrażania gospodarki zostanie otwarta baza hotelowa. Dzięki temu rodziny z dziećmi we własnym gronie będą mogły wyjechać nad morze czy w góry w okresie letnim. Zalecane będzie jedynie ograniczenie kontaktów międzyludzkich.

- Sprawa kolonii, obozów to zupełnie inna kwestia. Tam możemy mieć do czynienia z ewentualną transmisją wirusa pomiędzy osobami, które na co dzień nie mieszkają ze sobą. Rodzina, która mieszka razem i tak ze sobą spędza czas - podkreślił.

Wicepremier odniósł się również do słów ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego dotyczącego konieczności noszenia maseczek przez Polaków w okresie najbliższego półtora roku - dwóch lat.

- Zgadzam się z opinią ministra zdrowia. Jest taka możliwość, że będziemy nosić maseczki przez półtora-dwa lata. Zmieni się to tylko wówczas, jeżeli zmianie ulegną wytyczne ekspertów w tej kwestii - powiedział wiceminister Cieszyński.