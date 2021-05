Webinar: ekspozycja pracowników medycznych w punkcie szczepień

Śląska Izba Aptekarska zaprasza farmaceutów na szkolenie webinarowe z dr n. med. Mirosławą Malarą pt. "Ekspozycja zawodowa pracowników medycznych w punkcie szczepień".

Wydarzenie odbędzie się 17 maja (poniedziałek) 2021 r. o godz. 19.00.

Rejestracja jest bez ograniczeń, natomiast ilość miejsc w pokoju webinarowym jest ograniczona do 1000 osób jednocześnie. O udziale decyduje kolejność wejścia do pokoju webinarowego, a nie kolejność rejestracji.

Za udział w webinarze można otrzymać 2 punkty. Warunkiem otrzymania punktów jest pozytywne rozwiązanie testu do szkolenia, który będzie dostępny w portalu www.szkolenia.katowice.oia.pl

Test do webinaru jest dostępny przez 7 dni. Test można rozwiązać jeden raz.

Harmonogram spotkania:

19.00-19.05" Otwarcie webinaru - Wiceprezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej dr n. farm. Piotr Kaczmarczyk

19.05-19.15 Prezentacja produktowa

Farmaceuta jako ważne ogniwo w terapii AZS - mgr farm. Michał Abendrot, Dział Medyczny Bayer

19.15-20.15: Ekspozycja zawodowa pracowników medycznych w punkcie szczepień - dr n. med. Mirosława Malara - Prezes Europejskiego Stowarzyszenia Czyste Leczenie

Według danych WHO w Polsce co roku dochodzi do 37 tys. zranień związanych z używaniem sprzętu medycznego przez pracowników ochrony zdrowia. Konsekwencją zranień i zakłuć jest przede wszystkim szerzenie się chorób zakaźnych, ale także absencja w pracy.

Bezpieczny personel to bezpieczny szpital i pacjent

W 2019 r. opracowano raport z ogólnopolskiego badania "Implementacja Dyrektywy Rady 2010/32/UE w polskich szpitalach", z którego wynika, że aż 40 proc. pielęgniarek nie zgłasza incydentów dotyczących zranienia lub zakłucia, a blisko 70 proc. podczas swojej pracy zraniło się nawet 5 razy. Na podstawie tego badania powstał raport opisujący aspekty prawne, które mogą wpłynąć na zwiększenie bezpieczeństwa w placówkach szpitalnych. Usprawnienie mechanizmów ograniczy ryzyko w związku ze zranieniem i zakłuciem.

Warto również zwrócić uwagę na dobre praktyki dotyczące zamówień publicznych, uwzględniając bezpieczny sprzęt, który zapewni możliwie najbezpieczniejsze środowisko pracy oraz zapobiegnie zranieniom pracowników wskutek stosowania ostrych narzędzi medycznych. Wprowadzenie szczegółowych wytycznych pozwoli na dokładniejsze monitorowanie i rejestrowanie przypadków zranień i zakłuć oraz pokaże pracownikom, jak postępować w danej sytuacji.

Ocena ryzyka narażenia pracownika powinna być zgodna z rozporządzeniem o zapobieganiu zranieniom i zakłuciom. Wytyczne powinny precyzyjnie wskazywać, jak należy kwalifikować ryzyko i jakie zabezpieczenia należy obowiązkowo wprowadzać w przypadku wystąpienia danego wypadku.