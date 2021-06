Webinar: wprowadzenie do badań klinicznych

Śląska Izba Aptekarska zaprasza farmaceutów na szkolenie webinarowe z lek. wet. Tomaszem Bętkowskim pt. "Wprowadzenie do badań klinicznych. Badania Kliniczne w Polsce i na świecie".

Spotkanie odbędzie się 30 czerwca (środa) 2021 r. o godz. 19.00.

Harmonogram spotkania:

19.00-19.05: Otwarcie webinaru - dr n. farm. Igor Rymkiewicz

19.05-19.15: Prezentacja produktowa

19.15-20.15: Wprowadzenie do badań klinicznych. Badania Kliniczne w Polsce i na świecie - Tomasz Bętkowski

Tomasz Bętkowski - lekarz Medycyny Weterynaryjnej, absolwent Akademii Rolniczej w Lublinie; MBA – Master of Business Administration – absolwent Lubelskiej https://slaskaoia.clickmeeting.com/wprowadzenie-do-badan-klinicznych/registerSzkoły Biznesu i University of Central Lancashire, UK. Stypendium naukowe w College of Veterinary Medicine Cornell University, USA. Absolwent Studiów Podyplomowych „Zdrowie Publiczne – Zarządzanie i Ekonomika w Ochronie Zdrowia” na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.

Od 2006 roku w Quintiles/IQVIA (Contract Research Organization). Współtwórca i koordynator Studiów Podyplomowych: „Badania Kliniczne – organizacja, prowadzenie z elementami zarządzania” na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.

Redaktor Naczelny podyplomowych kursów dokształcających z dziedziny badań klinicznych na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Koordynator Merytoryczny „Studiów Podyplomowych w zakresie zarządzania badaniami klinicznymi” na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Partner spotkania: FARMINA, SALUS International.

Za udział w spotkaniu będzie można otrzymać 2 punkty na podstawie pozytywnie zrealizowanego testu w portalu www.szkolenia.katowice.oia.pl

Rejestracja: https://slaskaoia.clickmeeting.com/