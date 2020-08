WOIA: napój zbawienny dla tych, co prowadzą życie próżniacze

Używanie tego napoju jest zbawienne dla osób temperamentu flegmistego, które są otyłem, które prowadzą życie próżniacze. O czym mowa? O kawie.

Kawa ze śmietanką i miodem serwowana w aptece? A może przez okienko ekspedycyjne w trybie drive? Ta fantastyczna wizja ma swoje źródło w historii filiżanki kawy, która początkowo traktowana była jako remedium na poprawienie stanu emocjonalnego człowieka - przypomina Wielkopolska Izba Aptekarska.

Kawa pochodzi z Afryki środkowej i do dzisiaj jej najlepszy gatunek Coffea arabica uprawiany jest w Etiopii na Wyżynie Abisyńskiej. Początkowo sproszkowane owoce drzewa kawowego łączono z tłuszczem zwierzęcym i serwowano w postaci kulek. Alternatywnie przyrządzano napój ze świeżych owoców zwanych „wiśniami kawowymi”, gotowany z dodatkiem masła i soli. Ponieważ lekarze arabscy uznali wywar kawowy za lek i ordynowali go przeciwko zmęczeniu oraz apatii, kawa została włączona do lekospisów i zyskała ogromną popularność w całym świecie Orientu.

Propagatorem napoju kawowego w Europie był Leonhard Rauwolf (1535-1596), niemiecki lekarz, botanik i podróżnik, rekomendujący w dziele „Viertes Kreutterbuech - darein vil schoene und frembde Kreutter” kawę na dolegliwości żołądkowe („Bardzo dobry napój, aromatyczny, niemal tak czarny jak atrament i bardzo dobry w chorobach. Należy pić go rano, wcześnie, najlepiej na otwartej przestrzeni, spokojnie i powoli, zaparzać w glinianym kubku, długo”).

W medycynie wykorzystywano kawę do leczenia wielu schorzeń. Ponieważ miała właściwości moczopędne, leczono nią obrzęki nóg i niewydolność nerek. Przypisywano jej cudowne działanie: „(…) jako dla posilenia zdrowia żołądka, macicy, śledziony, wątroby, piersi i głowy. Kawa mocz pędzi, macicę czyści, wiatry wyprowadza, puchlinę i kolerę spędza, krew naprawuje. Płuca, oczy, uszy zęby i inne członki leczy. Katar, podagrę, szkorbut, kamień oddala i ciężarnym pomoc daje”.

Bardzo popularne było przekonanie, że picie dużych ilości kawy usuwa piasek z nerek, a zawarta w niej kofeina powoduje pobudzenie ośrodkowego układu nerwowego.

Powszechnie sądzono, że wpływa na wzrost koncentracji, zwiększa siłę skurczu mięśnia sercowego i podwyższa tempo przemiany materii. Była nawet ordynowana na bóle migrenowe, zwiększenie potencji czy jako lek przeciwbólowy.