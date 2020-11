Wrocław: poszukiwani farmaceuci i technicy do szpitala tymczasowego

Do pracy w szpitalu poszukiwana jest zarówno kadra lekarska i pielęgniarska, jak i personel administracyjny oraz pomocniczy. W sumie szpital zatrudni prawie 900 osób (fot. Pixabay)

Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu oraz Wojewoda Dolnośląski zapraszają do współpracy wszystkich zainteresowanych do szpitala tymczasowego we Wrocławiu. Poszukiwani są m.in. farmaceuci, technicy farmaceutyczni i pomoc apteczna.

Do pracy w szpitalu poszukiwana jest zarówno kadra lekarska i pielęgniarska, jak i personel administracyjny oraz pomocniczy. W sumie szpital zatrudni prawie 900 osób. Szpital dla chorych na COVID-19, przeznaczony dla pacjentów z Dolnego Śląska, będzie zlokalizowany w Centrum Konferencyjnym Hotelu „Terminal" przy ul. Rakietowej 33 na Muchoborze Wielkim we Wrocławiu. Znajdzie się w nim 400 miejsc dla chorych, w tym 50 stanowisk wyposażonych w respiratory. Obok bazy łóżkowej w placówce będą m.in. sala zabiegowa, pracownie diagnostyczne oraz apteka szpitalna. Do zarządzania jednostką wybrany został – przez wojewodę Jarosława Obremskiego – Uniwersytecki Szpital Kliniczny.

