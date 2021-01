Wrocław: Wirtualne Muzeum Farmacji

W ramach projektu Wirtualne Muzea Wrocławia, prezentującego zasoby muzeów uczelnianych, można online zwiedzić Wirtualne Muzeum Farmacji Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Eksponaty są prezentowane w formie zdigitalizowanych modeli 3D, wykonanych dzięki współpracy z Fundacją Collect kierowaną przez Macieja Mosura.

Muzeum Farmacji Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu rozpoczęło współpracę z Fundacją Collect w 2019 roku. W międzyczasie z jej działalnością zapoznali się przedstawiciele innych muzeów uczelnianych we Wrocławiu. I tak powstał projekt "Wirtualne Muzea Wrocławia": www.wirtualnemuzea.wroclaw.pl

- Proces był skomplikowany i pracochłonny, ale efekty robią wrażenie. - Początki polegały na wyborze odpowiednich eksponatów do digitalizacji. Szybko okazało się, że nie jest to prosta sprawa, ponieważ materiały, z których wykonane były poszczególne przedmioty, wymagały różnych rozwiązań. Same przedmioty również sprawiały kłopot. Przykładowo, trzeba było poszukać rozwiązania, aby szalki wag podczas obracania się platformy pozostały w miejscu. Ponadto fundacja dysponowała innym, słabszym sprzętem, przez co skanowanie 3D zabierało sporo czasu - opisuje dr hab. Edyta Izabela Rudolf z wrocławskiego Muzeum Farmacji.

Więcej: www.farmacja.umed.wroc.pl