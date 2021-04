Wskazano najlepszą dietę odchudzającą. Przy okazji jest zdrowa

Dieta flexitariańska została uznana za jedną z najlepszych diet w ogólnej kategorii– zajęła drugie miejsce, najlepszą dietę odchudzającą (miejsce pierwsze), najlepszą dietę dla diabetyków (miejsce pierwsze), najlepszą dietę dla zdrowego serca (miejsce drugie).

Co roku ukazuje się prestiżowy ranking diet wg US NEWS, w którym diety oceniane są w kilku kategoriach: najlepsza dieta, najlepsza dieta odchudzająca, najlepsza dieta w cukrzycy, najlepsza dieta dla zdrowego serca, najlepsza dieta dla zdrowego odżywiania, najłatwiejsza dieta do naśladowania, najlepsza dieta roślinna, najlepszy komercyjny program dietetyczny.

Najlepsza dla zdrowego serca

W tym rankingu brano pod uwagę m.in. prawdopodobieństwo długotrwałego utrzymania prawidłowej masy ciała; skuteczność w profilaktyce cukrzycy oraz skuteczność w stosowaniu jej przez diabetyków; skuteczność w zapobieganiu chorobom sercowo-naczyniowym i zmniejszenie ryzyka dla pacjentów z chorobami serca. Łatwość przygotowania diety, atrakcyjność smakową diety a także zgodność z wytycznymi żywieniowymi FDA (amerykańska Agencja Żywności i Leków).

- Dieta flexitariańska została uznana za jedną z najlepszych diet w ogólnej kategorii– zajęła drugie miejsce, najlepszą dietę odchudzającą (miejsce pierwsze), najlepszą dietę dla diabetyków (miejsce pierwsze), najlepszą dietę dla zdrowego serca (miejsce drugie). Jest też uznawana za jedną z najłatwiejszych diet (miejsce trzecie, po diecie śródziemnomorskiej oraz diecie Strażników Wagi) – wyjaśni dr n. med. Agnieszka Białek – Dratwa z Wydziału Nauk o Zdrowiu w Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

Flexitarianizm pochodzi od połączenia dwóch słów: flex czyli elastyczny i wegetarianizm – to styl odżywiania, który zachęca do spożywania głównie produktów roślinnych, jednocześnie pozwalając na spożywanie mięsa i innych produkty pochodzenia zwierzęcego z umiarem, od czasu do czasu.

Flexitarianizm opiera się na następujących zasadach:

- jedzeniu głównie owoców, warzyw, roślin strączkowych i produktów pełnoziarnistych

- wybieraniu białka pochodzenia roślinnego (roślin strączkowych, orzechów, nasion), a nie zwierzęcego

- byciu elastycznym i od czasu do czasu włączać mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego

- jeść jak najmniej przetworzoną, najbardziej naturalną żywność

- ograniczyć spożycie cukru i słodyczy.

- Ze względu na swój elastyczny charakter i skupienie się na tym, co należy uwzględnić, a nie ograniczać, dieta flexitariańska jest popularnym wyborem dla osób pragnących zdrowiej się odżywiać. Celem tej diety jest spożywanie więcej pokarmów roślinnych i mniej mięsa – ocenia dr Białek – Dratwa.

Dodaje: - Polskie zalecenia żywieniowe Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej wskazują, aby w diecie Polaków wprowadzić jeden dzień w tygodniu bez spożywania mięsa, nie jeść więcej niż 500 g mięsa czerwonego i przetworów mięsnych (wędliny, kiełbasy) na tydzień. Zamienić przetwory mięsne i mięso czerwone na drób, ryby, nasiona roślin strączkowych i jaja. A dla zdrowia i środowiska zastępować mięso produktami białkowymi pochodzenia roślinnego tj. nasionami roślin strączkowych (fasola, ciecierzyca, soja, groch, soczewica, bób) i orzechami, a także rybami i jajami.

Właściwości zdrowotne

Jedzenie wg diety flexitariańskiej może przynieść kilka korzyści zdrowotnych:

- Diety bogate w błonnik i zdrowe tłuszcze są dobre dla zdrowia serca. Badanie przeprowadzone na 45 000 osób dorosłych w ciągu 11 lat wykazało, że wegetarianie mieli o 32 proc. mniejsze ryzyko chorób serca w porównaniu z nie wegetarianami. Wynika to prawdopodobnie z faktu, że diety wegetariańskie są często bogate w błonnik i przeciwutleniacze, które mogą obniżać ciśnienie krwi i zwiększać cholesterol HDL.

- Odżywianie zgodnie z zasadami diety flexiteriańskiej może być również dobre dla utrzymania prawidłowej masy ciała. Dzieje się tak dlatego, że fleksitarianie ograniczają wysokokaloryczną, przetworzoną żywność i jedzą więcej pokarmów roślinnych, które mają naturalnie niższą kaloryczność.

- Wspomaga leczenie cukrzycy poprzez ograniczenie dostarczania w diecie przetworzonej żywności bogatej w cukier, a także poprzez dostarczanie bogatych w błonnik produktów spożywczych, które obniżają poziom glukozy we krwi. Badania wykazały, że osoby z cukrzycą typu 2, które stosowały dietę wegetariańską, miały o 0,39% niższe stężenie hemoglobiny A1c niż osoby z chorobą, które spożywały produkty pochodzenia zwierzęcego

- Badania sugerują, że diety wegetariańskie w tym również dieta flexitariańska ze względu na wysoką zawartość owoców, warzyw, orzechów, nasion, produktów pełnoziarnistych oraz roślin strączkowych, które zawierają przeciwutleniacze, antyoksydanty przyczyniają się do zmniejszenia występowania wszystkich nowotworów, ale zwłaszcza raka jelita grubego.