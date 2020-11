Wykład online: o dotacjach związanych z pandemią

Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie informuje, iż w dniu 27 listopada 2020 r. (piątek) o godz. 10.00 odbędzie się szkolenie internetowe w ramach szkolenia ciągłego farmaceutów.

Wykład pt. „Z tarczą, na tarczy – o dotacjach związanych z pandemią” wygłosi prawnik Monika Bartwicka.

Każdy z uczestników za wysłuchanie wykładu uzyska 2 punkty edukacyjne tzw. „miękkie”. W celu weryfikacji aktywnego udziału w szkoleniu, w tracie jego trwania wykładowca udostępni do wypełnienia ankietę (on-line) zawierającą od 2 do 5 pytań. Będzie ona stanowiła podstawę do wystawienia certyfikatu poświadczającego uczestnictwo w szkoleniu.

Link umożliwiający zalogowanie się w celu uczestniczenia w szkoleniu został udostępniony w strefie farmaceuty. Będzie aktywny do 26 listopada br. do godz. 17.00.

Więcej: https://oia.waw.pl/