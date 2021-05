Wykład: PIMS u dzieci. Dzieci a COVID

Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie informuje, iż 9 czerwca 2021 r. (środa) o godz. 20.00 organizuje szkolenie internetowe w ramach szkolenia ciągłego farmaceutów.

Wykład pt. „PIMS u dzieci. Dzieci a COVID” przedstawi wykładowca dr hab. n. med. Ernest Kuchar.

Za wysłuchanie wykładu można uzyskać 2 punkty edukacyjne tzw. „miękkie”.

Szkolenie odbędzie się na portalu (za pomocą programu): ClicMeeting.

Link do rejestracji na szkolenie jest udostępniony na stronie internetowej Izby w Strefie Farmaceuty.

Co to jest PIMS?

Wieloukładowy zespół zapalny związany z COVID-19 u dzieci PIMS-TS (Paediatric Inflammatory Multisystem Syndrome – Temporally Associated with SARS-CoV-2) lub MIS-C (ang. multisystem inflammatory syndrome in children), to nowa jednostka chorobowa zaobserwowana jako powikłanie po zakażeniu koronawirusem SARS-CoV-2.

Dotychczasowe dane wskazują, że PIMS-TS jest wynikiem zaburzenia równowagi immunologicznej i stanowi konsekwencję przebytego ok. 2-4 tyg. wcześniej bezobjawowego lub skąpoobjawowego covid-19.

Pierwszy przypadek PIMS-TS odnotowano 7 kwietnia 2020 roku w USA, miesiąc później także w Polsce.