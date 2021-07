Okręgowa Izba Aptekarska w Olsztynie organizuje w dniach 26-29 sierpnia 2021 r. X Żeglarskie Mistrzostwa Polski Aptekarzy. Odbędą się w Imionku k/ Pisza w Ośrodku Żeglarskim Wrota Mazur nad jeziorem Roś.

Gospodarzem regat będzie firma Everest 6 Sp. z o.o. Miasteczko Żeglarskie Wrota Mazur.

- Przewidujemy start około 30 jachtów. Zapraszamy wszystkie Okręgowe Izby Aptekarskie do wystawienia swoich załóg. Obsada jachtów od 4 do max 5 osób. Na każdym jachcie wymagana obecność co najmniej dwóch aptekarzy, przy czym jeden z nich musi posiadać uprawnienia (patent żeglarski) - wyjaśnia prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Olsztynie, mgr farm. Magdalena Stankiewicz.

- Startujemy i walczymy w trzech kategoriach: o puchar Prezesa NRA, o puchar Prezesa OIA w Olsztynie i o statuetkę Najlepszego Sternika (Skipera) regat. Dodatkowo zostaną przydzielone inne nagrody, takie jak: Najlepszego Nawigatora regat w biegu długim, nagroda ufundowana tradycyjnie przez Aptekarza Polskiego, Najlepszej Sterniczki/Sternika regat, Najmłodszego Uczestnika regat, nagrodę Fair Play, jak również okolicznościowe wyróżnienia dla najbardziej farmaceutycznej załogi, czy dla najbardziej roztańczonej załogi. Z okazji jubileuszu X edycji regat chcemy wręczyć pamiątkowe nagrody dla najlepszych żeglarzy wszystkich dziesięciu edycji - opisuje.

W tym roku po raz kolejny dopuszcza się do rywalizacji poza klasyfikacją główną załogi firm farmaceutycznych, które będą sklasyfikowane w swojej kategorii pod nazwą: IV Mistrzostwa Firm Farmaceutycznych oraz studentów farmacji. Uczestnictwa załóg firm farmaceutycznych oraz studentów farmacji w regatach zostały ujęte w regulaminie regat na zasadach określonych przez organizatora.

Szczegółowe informacje: https://olsztyn.oia.org.pl/