ZAPPA: pacjencie, do apteki tylko w pilnej potrzebie

Związek przygotował specjalny plakat, który można wydrukować i wywiesić w widocznym dla pacjentów apteki miejscu (fot. archiwum)

MY ZOSTAJEMY DLA CIEBIE W PRACY, TY ZOSTAŃ DLA NAS W DOMU! Jako Związek Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek przyłączamy się do prośby skierowanej do wszystkich pacjentów o pozostanie w domach i wzięcie odpowiedzialności za siebie nawzajem.

Związek przygotował specjalny plakat, który można wydrukować i wywiesić w widocznym dla pacjentów apteki miejscu, informując ich tym samym, aby nie przychodzili do apteki bez pilnej potrzeby. Plakat można pobrać na stronie Związku: http://aptekarze.org.pl

