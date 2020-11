Znamy najlepsze nalewki VIII Konkursu Śląskiej Izby Aptekarskiej

6 listopada 2020 r. miała miejsce degustacja trunków zgłoszonych do VIII Konkursu Śląskiej Izby Aptekarskiej Nalewek Własnej Receptury-Katowice 2020. Podano wyniki konkursu.

Do konkursu zgłoszono 15 produktów, w tym: 1 piwo oraz 14 nalewek przygotowanych przez 7 farmaceutów i 1 przyjaciółkę farmacji.

Klasyfikacja:

w kategorii - nalewka:

1 miejsce - "Ironia" z aronią i czarną porzeczką - mgr farm. Tomasz Kloc,

2. miejsce - "Sekret Bożego Narodzenia" z owoców wiśni i śliwek - mgr Krystyna Rzepecka-Kloc,

3. miejsce ex aequo - "Porzeczkowa fantazja" mgr farm. Agnieszka Dwulit oraz "Męskie kwiaty" (sosnówka) - mgr farm. Marek Reimann.

w kategorii - piwo:

1. miejsce - "Morska opowieść" Imperial Baltic Porter Barrel Aged - mgr farm. Łukasz Przewoźnik.

w kategorii - najładniejsza butelka:

1. miejsce - "Porzeczkowa fantazja" - mgr farm. Agnieszka Dwulit.

A oto zestawienie wszystkich trunków zgłoszonych do konkursu wraz z nazwiskami autorów:

1. Nalewka "Benedyktynka" - mgr farm. Teresa Stychlok,

2. Nalewka "Agrestowe popołudnie" - mgr farm. Agnieszka Dwulit,

3. Nalewka "Las we mgle" - mgr farm. Marek Reimann,

4. Nalewka "Słoneczny pocałunek" - mgr farm. Tomasz Kloc,

5. Nalewka "Męskie kwiaty" - mgr farm. Marek Reimann,

6. Nalewka "Śliwkowa nostalgia" - mgr farm. Monika Wróblewska,

7. Nalewka "Rajskie Jabłuszko 2020" - mgr farm. Krzysztof Majka,

8. Nalewka "Różowa panienka" - mgr Krystyna Rzepecka-Kloc,

9. Nalewka "Lipstick on the glass" - mgr farm. Marek Reimann,

10. Nalewka "Porzeczkowa fantazja" - mgr farm. Agnieszka Dwulit,

11. Nalewka "Aronia" - mgr farm. Teresa Stychlok,

12. Nalewka "Wiśniówka" - mgr farm. Teresa Stychlok,

13. Nalewka "Ironia" - mgr farm. Tomasz Kloc,

14. Nalewka "Sekret Bożego Narodzenia" - mgr Krystyna Rzepecka-Kloc,

15. Piwo "Morska opowieść" Imperial Baltic Porter Barrel Aged - mgr farm. Łukasz Przewoźnik.

Gratulujemy wygranym i wszystkim uczestnikom konkursu, m.in. za fantazyjne nazwy trunków.

Więcej: www.katowice.oia.pl