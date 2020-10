Alivia: projekty listy refundacyjnej bez nowości onkologicznych

W projekcie nowej listy leków refundowanych nie znajdują się żadne nowe terapie onkologiczne. Nie ma również istotnych, z punktu widzenia pacjentów, rozszerzeń istniejących programów lekowych - ocenia Alivia.

W planie finansowym NFZ na 2021 r. w sposób znaczący zostały zmniejszone środki na chemioterapię i programy lekowe. Czy najnowszy projekt listy refundacyjnej to już przymiarki do realizacji tego planu? - zastanawia się Alivia.

Projekt wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych budzi niepokój i stanowi ogromne rozczarowanie dla pacjentów onkologicznych. Na nowej liście leków refundowanych nie znajdują się żadne nowe terapie onkologiczne. Nie ma również istotnych, z punktu widzenia pacjentów, rozszerzeń istniejących programów lekowych.

Wciąż brak nowych terapii przede wszystkim dla chorych na raka płuc i czerniaka, a także inne nowotwory, w tym piersi, nerki i nowotwory hematoonkologiczne.

Oncoindex, wskaźnik poziomu refundacji leków onkologicznych w Polsce, zarejestrowanych w Europie w ciągu ostatnich 15 lat i zalecanych przez Europejskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej (ESMO), dla trzech nowotworów, które powodują najwięcej przedwczesnych śmierci Polaków wynosi odpowiednio: w raku płuca -69, w raku jelita grubego -50 i w raku piersi -62. Wartość -100 oznacza, że pacjenci nie mają dostępu do żadnego z leków, a wartość zero to sytuacja, w której każdy pacjent może być leczony zgodnie z aktualną wiedzą medyczną.

Alivia złożyła już uwagi do projektu wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Fundacja postuluje ponowną analizę istniejących programów lekowych i uwzględnienie w listopadowym wykazie najpilniejszych postulatów pacjentów oraz środowisk eksperckich, przede wszystkim w zakresie leczenia raka płuc, czerniaka, a także innych nowotworów.