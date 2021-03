Amantadyna: reglamentacja dotyczy tylko jednego produktu

Sprzedaż leku Viregyt K (amantadyna) kształtowała się na poziomie 5 tys. opakowań miesięcznie. Po publikacjach internetowych we wrześniu 2020 roku dotyczących leczenia covid-19, jego sprzedaż w październiku wzrosła do ponad 17 tys. opakowań miesięcznie.

Do ministra zdrowia, ale też premiera Mateusza Morawieckiego, trafiła petycja dotycząca dostępności do amantadyny. Autorzy petycji domagają się cofnięcia ograniczeń w reglamentacji leku Viregyt-K. chcieliby także zorganizowania produkcji tego leku lub jego zamiennika w Polsce.

W ich opinii, władza blokuje możliwość leczenia chlorowodorkiem amantadyny pacjentów z covid-19.

Nagły wzrost sprzedaży

Resort zdrowia w odpowiedzi wyjaśnia, jak wygląda dostępność do preparatu w Polce.

Jak przyznaje, do końca września 2020 roku, nie było problemów z dostępnością do produktu. Pewne problemy zaczęły się, kiedy to pojawiły się publikacje internetowe dotyczące leczenia covid-19 tym preparatem. Lek był wykupowany w aptekach poza zarejestrowanymi wskazaniami i problem z zaopatrzeniem się w niego mieli pacjenci stosujący go przewlekle.

Powodem zainteresowania produktem były informacje, że jest on skuteczny do leczenia covid-19, o których poinformował lekarz Włodzimierz Bodnar. Do resortu zdrowia trafiła też informacja od lekarza o zabezpieczenie dostępności do chlorowodorku amantadyny, która może być stosowana w leczeniu zakażeń koronawirusem. Obecnie trwają badania tego produktu do leczenia covid-19.

Minister podkreśla nagły wzrost sprzedaży tego produktu.

Sprzedaż leku Viregyt K (amantadyna) kształtowała się na poziomie 5 tys. opakowań miesięcznie, przy czym 10 procent tej liczby stanowił zakup ze 100 procentową odpłatnością, czyli poza wskazaniami rejestracyjnymi.

"Po internetowym publikacjach dotyczących leczenia covid-19 sprzedaż leku w październiku wzrosła do ponad 17 tys. opakowań miesięcznie, przy czym już 65 proc. tej liczby stanowił zakup ze 100 proc. odpłatnością" - poinformował resort.

MZ: amantadyna jest dostępna

W takiej sytuacji, by zabezpieczyć dostępność do leku dla osób przyjmujących lek przewlekle, w zarejestrowanych wskazaniach (choroba Parkinsona i dyskineza późna u osób dorosłych) resort zdrowia podjął decyzję o ograniczeniu w ordynowaniu i sprzedaży amandatyny.