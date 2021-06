Biologiczny adalimumab stosowany w łuszczycy w refundacji aptecznej?

Na etapie wydawania decyzji jest wniosek o refundację apteczną adalimumabumu (Hyrimoz) do leczenia łuszczycowego zapalenia stawów u dorosłych - informuje resort zdrowia.

Poseł Marek Hok zapytał ministra zdrowia czy Ministerstwo Zdrowia zamierza zapewnić pacjentom z łuszczycą zwiększenie dostępu do świadczeń na poziomie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz o możliwość przeniesienia leczenia biologicznego z programów lekowych do aptek.

W tej dziedzinie nie następuje również deinstytucjonalizacja opieki

W uzasadnieniu wskazał, że łuszczyca jest dziedziną, której leczenie wymaga szczególnej uwagi.

"Szacuje się, że liczba pacjentów z tą chorobą może osiągać nawet milion. Są to chorzy wymagający stałej opieki lekarskiej oraz monitorowania swojego stanu zdrowia. W przypadku tej grupy ograniczenie dostępności świadczeń ambulatoryjnych oraz możliwości stałego kontaktu z lekarzem może mieć znaczące konsekwencje" - zauważa i dodaje:

- Eksperci oraz pacjenci od wielu lat zwracają uwagę również na nieoptymalne możliwości leczenia choroby, objawiające się m.in. niskim odsetkiem pacjentów, u których stosuje się leczenie biologiczne. Według raportu „Dostęp do leczenia biologicznego w Polsce” z 2019 r. odsetek pacjentów z łuszczycą, którzy otrzymują ten rodzaj leczenia, wynosi 0,1%, tj. ok. 200 razy mniej niż średnia dla Unii Europejskiej. W tej dziedzinie nie następuje również deinstytucjonalizacja opieki, przez co wielu chorych musi podróżować daleko od swojego miejsca zamieszkania do ośrodka, który ma kontrakt na program lekowy.

Co obecnie refundujemy?

W odpowiedzi, wiceminister zdrowia przypomniał, jakie leczenie biologiczne jest obecnie dostępne dla pacjentów z łuszczycą.

W ramach programu lekowego leczenia umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej refundowanych jest 9 substancji czynnych: adalimumab, etanercept, infiksimab, iksekizumab, sekukinumab, ustekinumab, guselkumab, ryzankizumab i certolizumab pegol. W sumie 31 unikalnych kodów GTIN.

W chwili obecnej procedowany jest wniosek o objęcie refundacją leku Tyldrakizumab (Ilumetri) – postępowanie znajduje się na etapie wydawania decyzji refundacyjnej.

Z kolei w programie leczenia aktywnej postaci łuszczycowego zapalenia stawów refundowanych jest 8 substancji czynnych: adalimumab, etanercept, infiksimab, certolizumab pegol, golimumab, sekukinumab, tofacytynib i ixekizumab. W sumie 32 leki o unikalnych kodach GTIN, w różnych postaciach leku: tabletki, wstrzykiwacze do podskórnego podania leku, fiolki do infuzji dożylne.

Na etapie oceny wniosku przez AOTMiT jest kolejny lek - Upadacytynib (Rinvoq), który może dołączyć do refundacji w ramach programu.

Adalimumab w refundacji aptecznej?

Jednocześnie resort przyznaje, że w leczeniu łuszczycy do Ministerstwa Zdrowia zostały złożone wnioski o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu leku w ramach refundacji aptecznej.

Chodzi o adalimumabum (Hyrimoz) w dwóch wskazaniach:

- leczenie czynnego i postępującego łuszczycowego zapalenia stawów u dorosłych, gdy odpowiedź na uprzednio stosowane leki modyfikujące przebieg choroby, okazała się niewystarczająca - postępowanie znajduje się na etapie wydawania decyzji refundacyjnej;

- 2. linia leczenia (po nieskuteczności leczenia jednym lekiem klasycznym modyfikującym przebieg choroby) umiarkowanej do ciężkiej przewlekłej postaci łuszczycy zwyczajnej (plackowatej) u dorosłych pacjentów, którzy są kandydatami do leczenia systemowego - postępowanie znajduje się na etapie negocjacji z Komisją Ekonomiczną.

Po przeprocedowaniu wszystkich etapów postępowania w sprawach Minister Zdrowia wyda decyzję administracyjną (pozytywną lub negatywną) dotyczącą refundacji powyższych leków w aptece.

Byłyby to pierwsze leki biologiczne przeniesione ze szpitalnych programów lekowych do refundacji aptecznej.

Taki model jest już praktykowany w innych państwach.

Więcej na ten temat w czasie dyskusji "Leki biologiczne - bliżej pacjenta" (16 czerwca) w ramach tegorocznego VI Kongresu Wyzwań Zdrowotnych.