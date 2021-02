Czy minister zdrowia wstrzyma prace nad ustawą refundacyjną?

PZPPF wnosi, aby w trakcie pandemii nie procedować nowelizacji ustawy refundacyjnej. Wspomina o korytarzach cenowych. Chce też zamrożenia decyzji refundacyjnych o rok w ramach tzw. tarczy prawnej. Dlaczego? I co na to minister zdrowia?

"Ze względu na ewentualną trzecią falę pandemii najważniejszym priorytetem dla krajowych wytwórców jest dziś utrzymanie ciągłości produkcji leków. Obecnie krajowi producenci zapewniają polskim pacjentom 48% wszystkich refundowanych dziennych terapii i gwarantują ciągłość ich dostaw. Tymczasem spowodowane lockdownem przerwy w światowym łańcuchu dostaw substancji czynnych do produkcji leków skutkowały nie tylko wzrostem ich cen, ale zmusiły również krajowe firmy do poszukiwania nowych dostawców" - informują producenci.

Związek wspomina też o "korytarzach cenowych", które zakładają refundację tylko tych leków, których cena będzie ustalona w odniesieniu do cen oferowanych przez azjatyckich wytwórców: "Zważywszy, że koszty produkcji leków na terenie UE są wyższe niż w Azji, oznacza to wykluczenie krajowych dostawców. W efekcie korytarze cenowe mogą wyeliminować z listy refundacyjnej krajowe leki o wartości kilkuset milionów złotych. Dla krajowego przemysłu farmaceutycznego oznacza to spadek rentowności, niemożność rozwoju i marginalizację, a dla pacjentów zachwianie bezpieczeństwa lekowego Polski".

Dlatego krajowi producenci leków apelują, aby – podobnie jak podczas pierwszej fali pandemii – przedłużyć w ramach tzw. tarczy prawnej decyzje refundacyjne leków o rok na dotychczasowych warunkach i nie rozpoczynać prac nad ustawą refundacyjną w tak trudnym dla branży i pacjentów okresie.

Chodzi o przedłużenie o rok okresu obowiązywania decyzji, których termin upływa przed dniem 1 stycznia 2022 roku.

Jak się okazuje, Minister Zdrowia ze zdziwieniem przyjął wystąpienie podmiotów będących uczestnikami rynku farmaceutycznego, postulujących wstrzymanie prac nad nowelizacją ustawy o refundacji w kontekście równoczesnego wysuwania postulatów dotyczących ustawowego wydłużenia okresu obowiązywania decyzji oraz wzmacnianie rozwiązaniami prawnymi polskiej gospodarki i wdrożeniu Refundacyjny Tryb Rozwoju (RTR).