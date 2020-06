HCC Online: w Polsce refundowanych jest ok. 31 proc. leków produkowanych w Polsce. To zbyt mało

Kryterium cenowe aktywności biznesowej producenta w Polsce, obowiązujące w ustawie refundacyjnej, jest i będzie mocno brane przez nas pod uwagę - zapewnił w czwartek, 18 czerwca, wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski.

- Nie należy kupować leków tylko po najniższej cenie, nie można kupić wszystkiego po jednolitej cenie. Nie ma dostępności, jest różnorodność. Trzeba dawać preferencje również tym produktom, które pochodzą z Polski. Chodzi o bezpieczeństwo i na to zwracamy uwagę – powiedział wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski podczas sesji poświęconej polityce lekowej (V Kongres Wyzwań Zdrowotnych Online).

Jak wskazał, Komisja Ekonomiczna wbrew pozorom mocno zwraca uwagę, czy dany produkt produkowany jest w Polsce, bądź czy firma chce przenieść produkcję do Polski w określonym czasie.

- Zawsze staram się uwzględnić kryterium cenowe aktywności biznesowej producenta w Polsce. Ustawa jest skonstruowana w ten sposób, że jeśli firma chce wejść z nowym lekiem, to cena musi być odpowiednio niska, aby ten kolejny lek znalazł się na liście. Produkcja w Polsce jest bardzo istotna, ale tych leków refundowanych, nawet w systemie aptecznym jest zdecydowanie za mało – to ok. 31 procent zrefundowanych, produkowanych w Polsce preparatów. Do tych 50 procent, o których się mówi, jeszcze bardzo dużo brakuje – przyznał wiceminister zdrowia.

- Kryterium cenowe, które obowiązuje w ustawie refundacyjnej jest i będzie mocno brane pod uwagę – zapewnił.

Podczas sesji poruszono także kwestię powstania Funduszu Medycznego, który ma dotyczyć zakupu leków sierocych stosowanych w chorobach rzadkich i ultarzadkich.

Jak przyznał Miłkowski, leki w chorobach sierocych są bardzo różne, nie tylko pod kątem efektywności klinicznej, ale też oferowanych cen. Poinformował, że Ministerstwo Zdrowia pracuje nad opracowywaniem założeń Funduszu. Nie jest jednak jeszcze znany ostateczny jego kształt, zostanie zaprezentowany dopiero w Sejmie.– Obecnie mamy część leków oczekujących, które mogłyby szybko wejść w ramach tych zapisów. Myślę, że można to zrobić jeszcze w tym roku – powiedział Miłkowski.