Infarma: uchwały KE o nowych lekach miały charakter głównie negatywny

INFARMA jest zaniepokojona tymczasowymi zmianami personalnymi w Ministerstwie Zdrowia, w związku z oddelegowaniem na urlop Ministra Macieja Miłkowskiego, odpowiedzialnego za politykę lekową.

W związku z trwającymi w Ministerstwie Zdrowia pracami zmierzającymi do wydania pierwszej od sześciu miesięcy listy refundacyjnej, Związek Infarma przedstawia stanowisko wobec konieczności zabezpieczenia ciągłości dostępu do leczenia dla polskich pacjentów:

"Skupiając się na ograniczaniu zakresu pandemii oraz jej finansowych konsekwencji dla systemu nie można pominąć ciężko chorych pacjentów, zarówno tych, którzy wymagają zachowania ciągłości podjętej terapii ale również tych, których szansą jest leczenie oczekujące decyzji refundacyjnych. Pragniemy podkreślić, że odpowiednie zabezpieczenie terapeutyczne pacjentów uważamy za kluczowe dla zwiększenia ich szans w przypadku spodziewanej kolejnej fali zakażeń COVID-19.

Doceniamy podjęte przez Ministerstwo Zdrowia wysiłki zmierzające do ograniczenia negatywnych konsekwencji administracyjnych wynikających z epidemii COVID-19. Zawieszenie biegu terminów postępowań i nieuniknione spowolnienie prac doprowadziło jednak do zwiększenia ilości postępowań w toku, zarówno w zakresie nowych wniosków jak i odnowień decyzji.

Niezmiernie istotne w naszej ocenie jest obecnie zapewnienie płynnego procedowania tych wniosków bądź wydłużenie okresu obowiązywania decyzji o kolejne 2 miesiące tak, by zapewnić ciągłość dostępu do już refundowanych produktów. Liczymy na to, że mimo tymczasowych zmian personalnych w nadzorze nad Departamentem Polityki Lekowej i Farmacji, decydująca rola w zakresie ustalenia warunków umożliwiających udostępnienie leków pacjentom pozostanie po stronie Ministra Zdrowia gwarantując bezpieczną kontynuację terapii refundowanych i dostęp do nowych opcji terapeutycznych.

Dotychczas to Wiceminister Zdrowia odpowiedzialny za leki, na podstawie oceny efektywności klinicznej przeprowadzonej przez AOTMiT i oceny finansowej, przeprowadzanej przez Komisję Ekonomiczną, decydował o ostatecznym objęciu refundacją poszczególnych leków. Obserwowane przez nas działania Komisji Ekonomicznej wskazują, że skupia się ona wyłącznie na wywieraniu presji cenowej, a nie poszukiwaniu rozwiązań, mających na celu zapewnienie pacjentom dostępu do najbardziej skutecznych i bezpiecznych opcji terapeutycznych.