IQVIA: od 1 stycznia trzy nowe substancje czynne w programach lekowych

Według projektu obwieszczenia obowiązującego od dnia 1 stycznia 2021 r. z refundacji aptecznej wycofanych zostanie 25 opakowań leków, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych, a włączone zostaną 34 inne opakowania.

RYNEK APTECZNY

Finansowania nie utraci żadna substancja czynna, jedna nowa substancja zostanie dodana do listy

(naldemedinum, Rizmoic, podmiot odpowiedzialny Shionogi B.V.).

Poziom współpłacenia pacjenta obniży się dla 586 opakowań leków, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych. Zmiany przekraczające 10 zł dotyczyć będą 4 z nich: Lyrica 75 mg 14 i 56 szt. oraz 150 mg 14 i 56 szt. Największa obniżka dotyczy leku Lyrica 150 mg, 56 szt tj. o 107,60 zł. Obniżki te związane są ze zmianą podstawy limitu w grupie 242.0 Leki działające na układ nerwowy – pregabalina z produktu leczniczego Pregabalin Sandoz, kapsułki twarde 150 mg, 70 kaps. na produkt Lyrica, kapsułki twarde 75 mg, 56 szt. oraz obniżkami cen urzędowych produktów Lyrica.

Z kolei wzrost cen dla pacjenta dotyczyć będzie 426 opakowań, z czego w przypadku 72 z nich przekraczać on będzie 10 zł. Największy wzrost dopłaty pacjenta dotyczyć będzie produktu Novo-Helisen Depot, zawiesina do wstrzykiwań, stężenie 3 - 5000 TU/ml lub 5000 PNU/ml, 2 fiol.po 4,5 ml (stężenie 3) i wyniesie 452,70 zł. Wzrost ten jest związany ze zmianą podstawy limitu w grupie 214.1 z ww. produktu Novo-Helisen Depot na produkt NovoHelisen Depot, zawiesina do wstrzykiwań, stężenie: 1 - 50 TU/ml lub 50 PNU/ml; 2 - 500 TU/ml lub 500 PNU/ml; 3 - 5000 TU/ml lub 5000 PNU/ml, 3 fiol. po 4,5 ml (stężenia 1-3).

Urzędowe ceny zbytu zostaną obniżone dla 41 opakowań leków, środków specjalnego przeznaczenia

żywieniowego i wyrobów medycznych. Zmiany przekraczające 10 zł dotyczyć będą 11 z nich:

methylophenidatum (Concerta w dawce 18 i 36 mg), pregabalinum (Lyrica 75 mg 14 i 56 szt. oraz 150 mg 14 i 56 szt.), olanzapinum (Olanzapine Mylan), fentanylum (system transdermalny Durogesic 50, 75, 100 µg/h), aprepitantum (Emend). Największa obniżka urzędowej ceny zbytu dotyczy leku Lyrica 150 mg, 56 szt. i wyniesie 102,80 zł.

Urzędowe ceny zbytu zostaną podniesione w przypadku 10 opakowań produktów znajdujących się na listach, przy czym jedna zmiana będzie przekraczać poziom 10 zł (NovoRapid, insulinum aspartum; 10,58 zł).