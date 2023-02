Jak zadbać o prawidłowe ciśnienie krwi? – Wiedza z Zielares

Problemy z ciśnieniem dotyczą dużej części społeczeństwa. Często spowodowane są złym trybem życia, choć ich podłoże może być także genetyczne. Niezależnie od przyczyny oraz ryzyka wystąpienia nadciśnienia, każda osoba powinna wiedzieć, jak dbać o prawidłowe ciśnienie krwi.





Nadciśnienie tętnicze – co to jest?

Nadciśnienie tętnicze jest chorobą przewlekłą, przy której utrzymuje się podwyższone ciśnienie skurczowe (powyżej 139 mm Hg) lub rozkurczowe (powyżej 89 mm Hg). Kiedy mówimy o ciśnieniu tętniczym, mamy na myśli siłę, z jaką pompowana przez serce krew oddziałuje na ściany naczyń krwionośnych. Kiedy jest ona zbyt duża, może doprowadzić do problemów zdrowotnych i niesie ze sobą zagrożenie uszkodzenia narządów wewnętrznych, zawału mięśnia sercowego, udaru mózgu czy niewydolności serca. Warto znać normy prawidłowego ciśnienia krwi i reagować, gdy zauważymy, że jest ono zbyt wysokie i wartości te utrzymują się przez dłuższy czas.

Co wpływa na ciśnienie tętnicze krwi?

Najważniejszym czynnikiem, który wpływa na ciśnienie krwi, jest prowadzony tryb życia. Nie chodzi tylko o samą dietę i aktywność fizyczną, choć mają one bardzo duży wpływ na utrzymanie prawidłowego ciśnienia, ale także umiejętność radzenia sobie ze stresem.



Oprócz nawyków, na zbyt wysokie lub zbyt niskie ciśnienie krwi mogą mieć wpływ niektóre schorzenia, a także czynniki genetyczne. Nasze ciśnienie może zmieniać się w ciągu dnia, często ma związek z pogodą lub naszym stanem fizjologicznym, np. czy jesteśmy wypoczęci, czy niewyspani. Prawidłowe ciśnienie może ulec pogorszeniu pod wpływem nadużywania używek, przede wszystkim alkoholu, kawy i papierosów.

Dlaczego tak ważne jest utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi?

Choć podwyższone ciśnienie krwi na początku nie wykazuje żadnych objawów, jeżeli będzie utrzymywać się przez dłuższy czas, niesie ze sobą ryzyko rozwoju chorób układu sercowo-naczyniowego. Nadciśnieniowcy są bardziej narażeni na zawał serca, udar mózgu czy przewlekłą niewydolność nerek. Dlatego warto dbać o prawidłowe ciśnienie krwi w każdym wieku. Jeżeli nabierzemy dobrych nawyków w młodości, łatwiej będzie je utrzymać także w przyszłości i zmniejszyć prawdopodobieństwo rozwoju wymienionych schorzeń.

Jak dbać o prawidłowe ciśnienie krwi?

O prawidłowe ciśnienie krwi warto dbać nawet wtedy, gdy nie występują żadne objawy, które mogłyby wskazywać na problemy z ciśnieniem. Istnieje kilka nawyków, które warto wprowadzić do swojego trybu życia, aby uniknąć problemów zdrowotnych, w tym nadciśnienia.

Dieta

Odpowiednia dieta to najlepszy sposób na uniknięcie wielu chorób, w tym nadciśnienia. Przede wszystkim sposób żywienia powinien być zbilansowany i opierać się na dobrych proporcjach białka, węglowodanów oraz tłuszczów. Warto stawiać na żywność jak najmniej przetworzoną, wybierać mięso ze sprawdzonych źródeł i nie zapomnieć o codziennej porcji warzyw i owoców, które mają sporo antyoksydantów i witamin.



Bardzo ważny dla utrzymania prawidłowego ciśnienia krwi jest potas, dlatego w diecie powinny znaleźć się produkty bogate w ten minerał. Potas pomaga obniżyć ciśnienie tętnicze skurczowe nawet o 5 mm Hg, a rozkurczowe nawet o 4 mm Hg. Warto również postawić na produkty spożywcze, charakteryzujące się zawartością magnezu, który wspomaga pracę serca oraz witaminy C, której deficyt może doprowadzić do zwężenia naczyń krwionośnych.



Do diety warto wprowadzić zdrowe tłuszcze, np. w postaci ryb, a ograniczyć spożywanie tłustego nabiału, serca i wędlin. Osobom, które zmagają się z nadciśnieniem, zaleca się także zrezygnowanie z używek, przede wszystkim alkoholu i papierosów. Ziołowe herbatki mogą wspomóc regulację ciśnienia, wpływają też na rozszerzenie naczyń krwionośnych. Oprócz herbat należy pamiętać o odpowiednim nawodnieniu i spożywać 1,5-2 litrów wody dziennie.

Aktywność fizyczna

Ruch jest bardzo ważny do zachowania zdrowia. Nie muszą to być mordercze treningi na siłowni, ale w miarę możliwości warto uprawiać aktywność fizyczną w postaci lekkich ćwiczeń aerobowych, biegania czy jazdy na rowerze. Ważne, aby ruch był systematyczny. Siedzący tryb życia nie sprzyja naszemu układowi krążenia i może przyczynić się do powstania nadciśnienia i innych problemów. Warto zaznaczyć, że osoby, które już chorują na nadciśnienie, powinny zrezygnować z intensywnego wysiłku. U takich osób aktywność fizyczna powinna być umiarkowana, ale systematyczna.



W leczeniu nadciśnienia dużą wagę przywiązuje się do tego, aby pacjent się ruszał. W połączeniu z odpowiednią dietą regularna aktywność fizyczna może zapobiec nadciśnieniu, a u osób, które już cierpią na nadciśnienie, ułatwić jego regulację. Ruch stanowi jeden z podstawowych elementów profilaktyki zdrowia, tym samym pomagając nam dbać o prawidłowe ciśnienie krwi.

Łagodzenie stresu

Stres może mieć pozytywne działanie na organizm, jednak kiedy jego poziom jest zbyt wysoki przez długi czas, prowadzi do poważnych problemów zdrowotnych. Kiedy czynniki stresujące oddziałują na organizm stale, może dojść do stanu wyczerpania, który objawia się:

zmęczeniem fizycznym i psychicznym;

zaburzeniami pamięci i koncentracji;

zaburzeniami libido, snu;

spadkiem lub wzrostem apetytu;

zmniejszeniem odporności;

problemami skórnymi;

zaburzeniami żołądkowo-jelitowymi;

zaburzeniami równowagi poziomu cholesterolu we krwi;

wzrostem ciśnienia krwi.

Jak widać, stres może mieć wpływ na zwiększenie ciśnienia krwi. Jeżeli sytuacje stresowe będą trwały przez dłuższy czas, mogą doprowadzić do nadciśnienia.



Dbając o prawidłowe ciśnienie krwi, warto więc pomyśleć o złagodzeniu stresu. Aktywność fizyczna może w tym pomóc, zaleca się też wypróbowanie popularnych technik relaksacyjnych, takich jak medytacja, odprężający masaż czy ćwiczenia oddechowe. Przede wszystkim trzeba zarezerwować sobie czas na odpoczynek. Nadciśnienie to częsty problem osób przepracowanych, które zbyt dużo czasu poświęcają problemom zawodowym, wywołującym przewlekły stres.



Podane wyżej metody wykazują dużą skuteczność w regulacji ciśnienia. Osoby cierpiące na nadciśnienie powinny skontaktować się z lekarzem, który zleci stosowną terapię.