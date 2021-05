Kolejny lek na raka będzie refundowany od 1 lipca 2021

W przypadku pozytywnego zakończenia prac, lek w leczeniu drobnokomórkowego raka płuca powinien zostać objęty refundacją i udostępniony pacjentom od 1 plica 2021 roku - oświadcza MZ.

Poseł PSL Andrzej Grzyb, złożył interpelację w sprawie refundacji leku Tecentriq (atezolizumab) na drobnokomórkowego raka płuca. Właśnie otrzymał odpowiedź:

Jeśli wszyscy się zgodzą, refundacja od 1 lipca

"Minister zdrowia przychylił się do refundacji leku, co otworzyło drogę do podjęcia prac nad przygotowaniem stosownej decyzji administracyjnej w przedmiocie objęcia tego leku refundacją.

Następnym krokiem będzie przygotowanie nowego programu lekowego B.6 Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuc (obecna nazwa) wraz z ekspertami oraz pozyskanie zgód od podmiotów odpowiedzialnych, których leki także znajdują się w programie.

W przypadku pozytywnego zakończenia prac, lek Tecentriq (atezolizumab) we wskazaniu leczenie drobnokomórkowego raka płuca powinien zostać objęty refundacją i udostępniony pacjentom wraz z kolejną listą leków refundowanych, czyli od 1 plica 2021 roku".

Nowotwór szybko daje przerzuty odległe

Drobnokomórkowy rak płuca (DRP) to najbardziej złośliwy nowotwór tego narządu, stanowiący ok. 15% wszystkich rozpoznawanych raków płuca. Rocznie rozpoznaje się go u ok 3500 Polaków.

Rokowanie jest złe, gdyż nowotwór szybko daje przerzuty odległe, w tym do ośrodkowego układu nerwowego. W chwili rozpoznania ok. 35 % pacjentów ma tzw. ograniczoną postać choroby (I-III stadium zaawansowania), którą można skutecznie leczyć chemio-, radioterapią.

Natomiast aż 65% pacjentów ma w momencie rozpoznania chorobę w stadium IV z przerzutami odległymi. Dla takich pacjentów jedyną opcją jest paliatywna chemioterapia i radioterapia. Tylko ok. 2% z nich ma szansę przeżyć 3 lata. To znacznie gorsze wyniki niż w przypadku niedrobnokomórowego raka płuca.

Tylko chemioterapia opartą na pochodnych platyny

W odróżnieniu do nierdobnokomórkowego raka płuca, w którym od lat rozwijany jest program lekowy, obejmujący obecnie liczne leki celowane oraz przeciwciała stosowane w ramach immunoterapii, polscy chorzy z zaawansowanym drobnokomórkowym rakiem płuca od 30 lat mają jedną opcję leczenia - chemioterapię opartą na pochodnych platyny.

Tymczasem w medycynie dokonuje się stały postęp i od co najmniej dwóch lat standardem leczenia zaawansowanego drobnokomórkowego raka w USA i krajach zachodniej Europy jest skojarzenie chemioterapii opartej na związkach platyny z immunoterapią przeciwciałem należącym do grupy inhibitorów punktu kontrolnego: atezolizumabem lub durvalumabem.