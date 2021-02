Leczenie migreny. Producent Aimovig: lek jest skuteczny. Poza tym oferujemy nowe warunki finansowe

W treści projektu programu leczenia migreny przewlekłej zaproponowaliśmy stosowanie erenumabu (Aimovig) w dawce 140 mg niezależnie od wielkości opakowania ze względu na potwierdzoną klinicznie wyższą skuteczność tej dawki - wyjaśnia firma Novartis.

Niedawno informowaliśmy o kwestii objęcia refundacją leku Aimovig (erenumab), preparatu z grupy przeciwciał anty-CGRP (erenumab) do stosowania w migrenie przewlekłej.

Zaapelowały o to do ministra zdrowia organizacje pacjentów. W odpowiedzi (styczeń 2021) minister wskazał na pewne niuanse procesu refundacyjnego oraz powody, dla których nie ma jeszcze decyzji w tej sprawie.

Teraz swoje stanowisko w tej sprawie przedstawia podmiot odpowiedzialny, firma Novartis.

Populacja pacjentów została wskazana

Minister przyznał w odpowiedzi, że "z dużą dozą ostrożności podchodzi do kwestii implementacji leków biologicznych z grupy przeciwciał anty-CGRP w ramach dostępności refundacyjnej pod postacią programu lekowego w szczególności w odniesieniu do trudnej do oszacowania populacji docelowej".

- W kontekście komentarza dotyczącego populacji pacjentów - w uzgodnionym z Ministrem Zdrowia projekcie programu lekowego dla leku Aimovig (erenumab) zdefiniowano wskazanie refundacyjne jako migrena przewlekła ze współistniejącą depresją, po co najmniej 2 nieskutecznych próbach leczenia profilaktycznego, które dotyczy chorych z najcięższym przebiegiem tej choroby - odpowiada producent leku.

Dwie dawki

Resort uwypuklił też kwestię dwóch dawek, w których lek jest dostępny - "początkowo podmiot odpowiedzialny złożył wnioski o objęcie refundacją dla leku zarówno w dawce 70 mg/ml, jak i 140 mg/ml. Jednakże 27 marca 2020 r. tuż przed przekazaniem obu wniosków do AOTMiT, wnioskodawca wniósł o umorzenie postępowania refundacyjnego dla leku Aimovig w dawce 70 mg/ml" - poinformował MZ.

- W treści projektu programu lekowego zaproponowaliśmy stosowanie leku w dawce 140 mg niezależnie od wielkości opakowania ze względu na potwierdzoną klinicznie wyższą skuteczność tej dawki - wyjaśnia z kolei wytwórca.