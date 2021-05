Leki biologiczne w aptekach? MZ: ceny muszą być odpowiednio niskie

Resort zdrowia odnosi się do przeniesienia leków biologicznych do aptek (fot. Pixabay)

Coraz powszechniejszy staje się postulat, by do aptek wprowadzić leczenie biologiczne. To rozwiązanie mogłoby poprawić dostępność do terapii. Co na to resort zdrowia?

W Polsce leczenie biologiczne jest dostępne w ramach programów lekowych i prowadzone w szpitalach. Pacjent musi zostać najpierw zakwalifikowany do programu i aby otrzymać lek poddawany jest hospitalizacji. W innych państwach funkcjonuje już rozwiązanie, polegające na sprzedaży tych leków w aptekach. Chory realizuje receptę i podaje sobie sam lek w domu. Mniej biurokracji, większa dostępność - Wydana w maju br. opinia Agencji Technologii Medycznych i Taryfikacji rekomendująca refundację apteczną adalimumabu jest pierwszą jaskółką dobrych zmian - mówi Krzysztof Kopeć, prezes Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego. - Leki biologiczne w postaci podskórnej dostępne są w aptece na receptę m.in. w Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Czechach, Estonii, Finlandii, Niemczech, Irlandii, Słowenii, Szwecji, na Łotwie, Litwie i Słowacji - wymienia. Krajowi pacjenci leków podkreślają, że wprowadzenie leków biologicznych do refundacji aptecznej będzie dużym ułatwieniem dla pacjentów, a także odciąży szpitale i lekarzy zmuszonych do wielu biurokratycznych prac związanych z obsługą programów lekowych. MZ: ceny muszą być odpowiednio niskie Do tej propozycji, by wprowadzić leki biologiczne do aptek, odniósł się wiceminister zdrowia, Maciej Miłkowski, podczas debaty na temat bieżącej polityki lekowej państwa na posiedzeniu sejmowej komisji zdrowia (19 maja). - Będziemy to analizowali to, ale widzimy, że jest też system ustalania cen i istotnych kosztów świadczeń w zakresie leków. Mamy takie decyzje refundacyjne. Ostatnio ustaliliśmy cenę na dietę ketogenną dla pacjentów z padaczką. Myślę, że taki kierunek w kolejnych lekach jest słuszny - mówił wiceminister. - Będziemy analizowali leczenie biologiczne również w ramach systemu aptecznego, ale oczywiście te ceny muszą być odpowiednio niskie, maksymalnie ok. 400 zł, żeby pacjent płacił nie więcej niż 100 zł za miesięczną terapię leczenia biologicznego. Firmy o tym wiedzą - dodał minister odpowiedzialny za politykę lekową resortu zdrowia.

