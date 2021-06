Lipcowy wykaz refundacyjny - projekt

Projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który wejdzie w życie 1 lipca 2021 roku.

Komunikat zawiera kilka załączników:

- Podstawy limitu - apteka

- Podstawy limitu - program lekowe i chemioterapia

- Obwieszczenie refundacyjne

- Zmiany cen detalicznych i dopłat pacjenta

- Zmiany urzędowych cen zbytu i nowe produkty

Ewentualne uwagi do projektu obwieszczenia można zgłaszać do 17. czerwca 2021 r. (czwartek) do godz. 17.00.

Materiały: https://www.gov.pl/web/zdrowie/