Lista leków refundowanych: są na niej nowości. Ale po tak długiej przerwie mamy też sporo zaległości

Po raz pierwszy od wybuchu pandemii resort zdrowia opublikował projekt listy leków refundowanych. Jak oceniają go organizacje pacjenckie i producenci leków? Jakie leki znalazły się na liście bezpłatnych produktów dla kobiet w ciąży?

Resort zdrowia opublikował projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który wejdzie w życie 1 września 2020 roku.

Wczoraj, 13 sierpnia, upłynął termin zgłaszania ewentualnych uwag do projektu.

Tym razem, z powodu pandemii koronawirusa, publikacja wykazów refundacyjnych była przesunięta o kilka miesięcy, a obwieszczenia refundacyjne z 1 marca obowiązywało do 31 sierpnia. Decyzje, które miały wejść w życie 1 maja, wejdą 1 września.

Informując o publikacji projektu listy, wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski poinformował na Twitterze, że nadal trwają intensywne prace nad ostatecznym kształtem programów lekowych.

- Projekt zawiera również leki zatwierdzone do refundacji, ale co do których trwają jeszcze ostateczne uzgodnienia co do kształtu i treści programów lekowych. Aby weszły na listę wszyscy uczestnicy danego programu muszą wyrazić zgodę na dopuszczenie nowych produktów do refundacji - napisał kilka dni temu.

Lista wdzięczności

Od razu po pojawieniu się projektu listy, ukazały się wyrazy wdzięczności za nowe terapie. Entuzjazmu nie kryła Fundacja Łuszczycy i ŁZS Amicus, wskazując na objęcie finansowaniem najnowszych leków biologicznych o nowym mechanizmie działania dla chorych na łuszczycę.

Również Fundacja Alivia wskazuje na kilka nowych terapii, do których pacjenci zyskują dostęp: - Nowe molekuły na liście refundacyjnej to bardzo dobra wiadomość dla pacjentów onkologicznych, szczególnie w sytuacji, kiedy większość uwagi i środków kierowana jest na walkę z pandemią.

- Cieszymy się, że pojawiają się nowe opcje dla pacjentów chorujących na białaczki, zarówno na ostrą białaczkę limfoblastyczną, jak i przewlekłą białaczkę szpikową (ponatynib). Pacjenci z niedrobnokomórkowym rakiem płuca otrzymają możliwość leczenia brigatynibem, a pacjentki chorujące na raka piersi dostaną lek abemaciclib. Dzięki refundacji encorafenibumu pacjenci z czerniakiem skóry lub błon śluzowych zyskają nowe opcje - wymienia organizacja.